Primo seminario di Alysh Belt Wrestling in Italia e l’Asd Senshi Judo Livorno è protagonista

Nel corso del seminario è salito sul tatami il Maestro Felice Mariani per offrire una interessante lezione incentrata sulle tecniche di presa per la cintura, evidenziando similitudini e differenze tra Judo e Alysh

Si è svolto il 20-21 aprile 2024 a Roma, nella celebre palestra “Judo Preneste” fondata nel 1960 dal Maestro Alberto Di Francia, il seminario internazionale di Alysh Belt Wrestling organizzato dalla Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) in collaborazione con World Alysh Federation (WAF) e United World Wrestling (UWW), condotto da Kadyr Kelsinbekov, istruttore squadra nazionale del Kirghizistan ed Edmar Abdoulaev, formatore Arbitri della UWW, in presenza del presidente WAF Adilet Baiaman, e il segretario generale Belek Usenbekov. Nel corso del seminario sono state spiegate le tecniche di ALYSH e il regolamento arbitrale, sia free style che classic style. Al termine, Mattia Galbiati, Eugenio Sturniolo,(Atleta del Senshi Judo Livorno) Federico Zardo e Donatas Nedzjnskas hanno sostenuto l’esame di Istruttore di Alysh, conseguendo il diploma.

“E’ la prima volta che l’Italia ospita un seminario di Alysh, la lotta tradizionale del Kirghizistan – dichiara il presidente Fikult avvocato Vittorio Giorgi – L’interesse degli atleti per il Belt Wrestling, la lotta con prese per la cintura, sta crescendo progressivamente. A settembre la nostra Squadra Azzurra andrà ad Astana per i campionati mondiali di Alysh, che si terranno all’interno dei World Nomad Games”.

Nel corso del seminario è salito sul tatami il Maestro Felice Mariani per offrire una interessante lezione incentrata sulle tecniche di presa per la cintura, evidenziando similitudini e differenze tra Judo e Alysh. Lezione svolta con la collaborazione di Chiara Meucci, Istruttrice di Judo Fijlkam e Fesdir. Primo atleta italiano a vincere una medaglia olimpica nella storia del Judo (bronzo, Montreal 1976), come Commissario Tecnico della Nazionale Azzurra Felice Mariani ha portato a vincere l’oro olimpico prima Pino Maddaloni (Sydney 2000) e, poi, Giulia Quintavalle (Pechino 2008). Dal 2018 al 2022 è stato deputato al Parlamento italiano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©