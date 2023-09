Pro Livorno Sorgenti, in panchina arriva Bandinelli

Dopo l’esonero di Manuel Caponi, maturato dopo la pesante sconfitta casalinga subita contro lo Sporting Cecina nella seconda giornata del campionato di Eccellenza girone A, la società si è messa tempestivamente all’opera per trovare un sostituto. La scelta è ricaduta su Federico Bandinelli

La Pro Livorno Sorgenti ha affidato a Federico Bandinelli la guida della Prima squadra biancoverde. Dopo l’esonero di Manuel Caponi, maturato dopo la pesante sconfitta casalinga subita contro lo Sporting Cecina nella seconda giornata del campionato di Eccellenza girone A, la società si è messa tempestivamente all’opera per trovare un sostituto. La scelta è ricaduta su Federico Bandinelli, tecnico livornese che si lancia nella sua prima esperienza a livello di Prima squadra, dopo aver conseguito ottimi risultati nel settore giovanile biancoverde: su tutti il titolo italiano conquistato nel 2022 con gli Juniores Nazionali. Nella passata stagione, invece, Bandinelli ha allenato gli Allievi B under 16 della Pro Livorno Sorgenti, trascinandoli alla vittoria del campionato. Nella giornata di martedì 19 settembre, dunque, Bandinelli condurrà il suo primo allenamento alla guida della Prima squadra biancoverde. La società lo ringrazia per aver accettato l’incarico e gli augura i migliori risultati in questa stagione sportiva.

Condividi: