Proposta di matrimonio alla premiazione della Coppa Barontini: il “sì” tra gli applausi del pubblico

Un gesto a sorpresa ha emozionato spettatori e protagonisti della serata. Sul palco della cerimonia finale, un vogatore del Labrone ha scelto un momento speciale per chiedere la mano della sua compagna, ricevendo una risposta affermativa davanti a centinaia di persone

Momento di grande emozione durante la cerimonia di premiazione della Coppa Barontini. Un componente dell’equipaggio del Labrone, classificatosi al secondo posto nella storica competizione remiera, ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio inaspettata (clicca qui per vedere il video).

Pochi istanti prima di sollevare la coppa sul palco, il vogatore ha srotolato uno striscione con una semplice ma significativa domanda: “Fede mi vuoi sposare?”. La scena ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico presente, che ha accolto il gesto con entusiasmo e commozione.

La ragazza, visibilmente emozionata, è stata invitata a salire sul palco dal sindaco, presente alla cerimonia per le premiazioni. Raggiunto il futuro sposo davanti ai presenti, ha risposto con un deciso e sorridente “Sì”, scatenando un lungo applauso da parte del pubblico.

Un finale romantico che ha reso ancora più speciale la serata della Coppa Barontini, trasformando una premiazione sportiva in un momento indimenticabile non solo per l’equipaggio del Labrone, ma anche per tutti coloro che hanno assistito alla scena.

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