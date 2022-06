Pugilato. Emanuele Gjeli diventa aspirante tecnico

Il 18 giugno a Firenze alla sede del Coni si è concluso l’esame per l’attestato da “Aspirante Tecnico Pugilisitco”. Tra i partecipanti anche il pugile dell’Accademia Pugilistica Livornese di via Allende, Emanuele Gjeli, che è diventato ufficialmente un aspirante tecnico. Che sia un inizio ricco di soddisfazioni come insegnante e atleta. Un valore aggiunto per l’Accademia Pugilistica Livornese Fitness e Gym con il “suo” Emanuele Gjeli, campione italiano 2017 schoolboy pluri campione toscano che ha conseguito questo importante traguardo.

