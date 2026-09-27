Quarrata-Verodol Pielle 88-79. Esordio amaro per i biancoblu

La Pielle Livorno lotta fino agli ultimi minuti, ma deve arrendersi al Quarrata per 88-79. I biancoblù, avanti di cinque punti al termine del primo quarto, subiscono la rimonta dei padroni di casa e arrivano all’ultima frazione sotto 64-59. Nel finale Quarrata riesce a gestire il vantaggio e chiude la partita.

La Pielle parte forte e, dopo il momentaneo equilibrio iniziale, trova continuità con Gallo e Gabrovsek. La prima tripla biancoblù della stagione porta la firma di Gallo, mentre Donzelli è protagonista di una giocata importante: prima cattura il rimbalzo offensivo e segna, poi chiude il primo quarto con una buona presenza a rimbalzo. Sulla sirena Rapetti, servito da Pierotti, appoggia i due punti del 24-19.

Nel secondo periodo Quarrata cambia ritmo. La Pielle prova a rispondere con Gallo, che raggiunge la doppia cifra e continua a mettere in difficoltà la difesa di casa, ma i padroni di casa trovano diverse soluzioni dall’arco e a rimbalzo. Roberto firma una tripla importante, mentre Anibaldi e Placinschi contribuiscono alla rimonta. All’intervallo Quarrata è avanti 45-38, con la Pielle costretta a inseguire.

Nel terzo quarto la squadra di Turchetto prova a rientrare. Donzelli trova una tripla che tiene vive le speranze biancoblù, mentre Tassinari piazza una giocata da quattro punti, tripla più fallo e libero aggiuntivo, riportando la Pielle sul 54-49. Nel finale arriva anche il primo canestro da tre di Leonzio, ma Quarrata continua a sfruttare i rimbalzi offensivi e chiude la frazione sul 64-59.

Nell’ultimo quarto la Pielle prova a restare in partita. Gallo segna una tripla per scuotere i suoi e poco dopo ne aggiunge un’altra dall’angolo, mentre Leonzio trova il canestro in penetrazione. Quarrata, però, risponde colpo su colpo: Roberto mette una tripla di tabella che vale il 84-76 e di fatto spegne le ultime speranze di rimonta.

Nel finale Tassinari realizza una tripla che rende meno pesante il distacco, ma Quarrata gestisce gli ultimi possessi. A pochi secondi dalla sirena arriva anche il fallo su Pierotti, che resta a terra dolorante e viene sostituito. Rapetti fa 1/2 dalla lunetta, poi arriva la sirena: Quarrata batte Pielle 88-79.

Per la Pielle una sconfitta arrivata dopo un buon avvio e una partita rimasta aperta a lungo, ma decisa dalla maggiore continuità dei padroni di casa nella seconda parte della gara.