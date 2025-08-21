Raduno ufficiale Jolly Basket: parte la stagione 2025/26

Foto a cura di Samuele Messerini gentilmente fornita dall'Ufficio Stampa Jolly Basket

Atmosfera carica di entusiasmo e aspettative ieri sera al Ghiomelli Bistrot, dove si è tenuto il raduno ufficiale del Jolly Basket Livorno, al via della nuova stagione di Serie A2 femminile 2025/26. Per la prima volta, tutte le atlete – vecchie e nuove – si sono ritrovate insieme per dare simbolicamente il via alla super avventura in maglia bianco amaranto.

Presenti all’evento le tre confermate della scorsa stagione insieme alle nuove arrivate, con la sola assenza della straniera Carolina Cruz, atterrata a Pisa nella notte.

Durante la serata sono intervenuti, con saluti e messaggi di incoraggiamento, Marco Benvenuti, azionista di maggioranza, collegato dagli Stati Uniti, Ferencz Bartocci, amministratore delegato, Fabio Discalzi, direttore sportivo, Francesca Orsini, team manager, e Walter Angiolini, capo allenatore della prima squadra. Presenti anche il nuovo presidente Giuseppe Masciari, che ha salutato staff e squadra, e il CdA al completo.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato a tutte le giocatrici il materiale ufficiale marchiato Libertas, in vista dell’inizio delle attività sportive e della preparazione pre-campionato.

Il roster che affronterà il campionato di Serie A2 2025/26 è composto da: Giulia Braccagni, Sofia Marangoni, Giorgia Sammartini, Allegra Botteghi, Irene Sassetti, Sara Rinaldi, Sara Spagnoli, Liliana Miccio, Anna Poggio, Matilde Poggi e, naturalmente, Carolina Cruz. Lo staff tecnico è guidato da coach Walter Angiolini, affiancato dagli assistenti Alberto Ramagli e Luca Bacci.

La preparazione atletica è curata da Marco Paoli, mentre Michelangelo Diana svolge il ruolo di accompagnatore, Anton Guido Ceccherini quello di massaggiatore. Simone Fulciniti è l’addetto stampa e Massimo Ceccarini il grafico.

Con il raduno si apre ufficialmente una stagione che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Il Jolly Basket è pronto a lottare, crescere e onorare il campionato di Serie A2, con il sostegno dei propri tifosi e della città di Livorno.

