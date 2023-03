Rally. Inizia dal Ciocco la stagione di Andrea Volpi a caccia del titolo di zona 6

Con la Skoda Fabia Rally5 evo di Autosole 2.0, il pilota elbano cercherà un avvio deciso alla rincorsa del titolo regionale, dove nel 2022 chiuse terzo. Al suo fianco il concittadino Gabriele Gentini

Sarà il 46esimo Rally del Ciocco e Valle del Serchio, avvio del “tricolore” rally ed anche della Coppa Rally di zona 6, questo fine settimana, il primo impegno della stagione di Andrea Volpi. Il pilota di Portoferraio, portacolori della Proracing, terzo classificato lo scorso anno nella Coppa di zona tenta di nuovo la scalata al titolo partendo dal coefficiente maggiorato di punteggio della competizione lucchese, per poi proseguire al Trofeo Maremma ed alle altre gare toscane, con l’intermezzo del Rallye Elba, valido per l’IRC, con l’obiettivo anche di qualificarsi per la finale nazionale di fine anno a Cassino.

Volpi, che per la stagione 2023 avrà sempre il main partner Bardahl, avrà a disposizione una Skoda Fabia R5 evo di AutoSole 2.0, avrà una stagione caratterizzata dall’essere affiancato da ben tre copiloti: partirà dal Ciocco con Gabriele Gentini, per poi proseguire con Michele Maffoni ed anche con Paolo Gregoriani, i quali si divideranno il sedile di destra in varie occasioni.

“Non sto ancora bene fisicamente, ho alcuni problemi che mi porto dietro da qualche tempo, ma voglio comunque esserci, al Ciocco, che avendo il coefficiente maggiorato darà certamente una spinta importante in termini di punteggio – spiega Andrea Volpi – Non ho ancora ben chiaro quale sarà il plateau di competitor che dovrò affrontare durante la stagione come anche al Ciocco stesso, ma di sicuro non sarà una passeggiata. Avremo alle spalle una squadra ben preparata ed una vettura al top, sicuramente abbiamo i presupposti per far bene. I tre copiloti che mi seguiranno durante la stagione si divideranno le gare sulla base dei singoli impegni, soprattutto sono amici che condividono con me questa grande passione”.

Percorso ridotto per il “Ciocco” versione CRZ-Coppa Rally di Zona, a massimo coefficiente di validità di 1,5. Partenza insieme al “Ciocco CIAR Sparco” per la disputa della prova spettacolo “Il Ciocco 1” del pomeriggio di venerdì 10 marzo, dopodiché gli equipaggi impegnati nel CRZ sosteranno l’impegno fino alla prova speciale numero 5 di sabato 11, quando prenderanno il via nella prova di “Puglianella”, per percorrere tutte le restanti prove speciali, fino all’arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana, insieme al “Ciocco CIAR Sparco”.

