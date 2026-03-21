Ravenna – Us Livorno 2-0. Amaranto ko al Benelli

Il sigillo di Fischnaller e la perla di Bani nel secondo tempo regalano la vittoria ai romagnoli. Uomini di Venturato in partita per metà gara, salvo poi capitolare dopo l'uno due dei padroni di casa. Si salva solo Seghetti, male in particolare Ghezzi e Luperini, i cambi non svoltano il match

di Lorenzo Evola

Troppo Ravenna per gli amaranto. I romagnoli tornano al successo dopo oltre un mese e costringono gli uomini di Venturato a rimandare ancora una volta l’appuntamento con i tre punti. Al Benelli, dopo una prima frazione intensa e ricca di occasioni da gol da una parte e dall’altra, decidono i timbri nella ripresa di Fischnaller (su assist di uno scatenato Tenkorang) e Bani (eurogol da fuori area), che nel giro di pochi minuti mettono al tappeto i labronici, incapaci di imbastire una rimonta nel finale. Prestazione a due facce per Dionisi e compagni, pericolosi più volte dalle parti di Poluzzi nei primi 45′ ma in difficoltà dalla cintola in giù di fronte all’arsenale offensivo della truppa di Mandorlini, specialmente durante la seconda frazione. A lungo andare, insomma, la differenza a livello tecnico tra le due compagini è risultata decisiva. Sfuma dunque il sogno playoff per la formazione livornese, adesso a sei lunghezze di distanza dal decimo posto. Nel prossimo turno in Sardegna, in casa della Torres, l’obiettivo sarà quello di chiudere una volta per tutte il discorso salvezza.

La cronaca

Il match si rivela piuttosto vivace sin dai primissimi minuti. Sono i padroni di casa a rendersi subito pericolosi con Fischnaller, il quale però calcia male da buona posizione, favorendo l’uscita bassa di Seghetti. Poco più tardi è invece Lonardi a mostrarsi poco lucido, sparando in curva con il destro dopo un errore grossolano di Hamlili. Gli uomini di Venturato rispondono però intorno al 10’ con Peralta – trovato tra le linee da Hamlili – che non ci pensa due volte a caricare un sinistro di poco a lato della porta di Poluzzi. Non passano cinque giri d’orologio che si attiva la coppia Di Carmine – Dionisi. Il primo inventa un assist al volo per l’ex Ternana, vicino al vantaggio con un sinistro in acrobazia che sfiora il montante. A circa metà della prima frazione torna a farsi minacciosa la band di Mandorlini, stavolta è Tenkorang il protagonista di un break sulla sinistra, la palla arriva sui piedi di Bani che spara a botta sicura trovando una grande risposta di Seghetti con i piedi. Il portierino labronico si ripete intorno al 25’ respingendo il primo tentativo di Esposito, lo stesso Esposito verrà murato poi da Noce. I ritmi non accennano ad abbassarsi, e allora sono di nuovo gli amaranto a flirtare con l’1-0, per questione di centimetri, però, Luperini non riesce nella deviazione vincente sotto porta dopo un cioccolatino di Dionisi dalla sinistra. Al tramonto di frazione, Tenkorang non sfrutta il tiro cross di Fischnaller e liscia la sfera in area, controlla Seghetti senza patemi. Insomma, nonostante le molteplici occasioni, il risultato resta immutato all’intervallo.

Nella ripresa però lo 0-0 è destinato a vita breve. Al 49′ infatti Tenkorang irrompe sulla sinistra, lascia sul posto sia Luperini che Noce e centra per l’accorrente Fischnaller, il quale calcia di prima intenzione piegando i guanti di un incolpevole Seghetti e portando così avanti i suoi. Dopo un interminabile check al Fvs, la gara riparte e gli amaranto, frastornati, subiscono pure il raddoppio. Stavolta è Lonardi a servire Bani, che controlla sempre sulla corsia mancina, salta nettamente un disattento Ghezzi e piazza la sfera all’incrocio con un destro su cui non può nulla Seghetti. Il match di fatto termina qui. Perchè dopo un primo tempo giocato a mille all’ora Dionisi e compagni accusano la stanchezza, oltre al fisiologico contraccolpo per l’uno due subito, e spariscono dalla partita. Venturato opta per qualche sostituzione senza riscuotere particolari effetti. I padroni di casa sfiorano il tris con Spini e Bani, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Al Benelli fanno festa i romagnoli, per gli amaranto sale a cinque il numero di gare senza i tre punti.

Le pagelle

Seghetti 6.5: Spesso chiamato in causa nella prima frazione, si dimostra reattivo sul sinistro a colpo sicuro di Bani, attento anche sui vari tentativi di Esposito al 25’. Non può nulla né sul vantaggio firmato Fischnaller né sul raddoppio di Bani.

Ghezzi 4.5: Primi 45’ piuttosto complicati, Tenkorang e Bani sfondano spesso e volentieri dalla sua zona di competenza. Le cose non migliorano nella seconda metà di gara, anzi. Sull’1-0 è fuori posizione, mentre lascia troppo spazio a Bani che raddoppia con un eurogol.

Noce 5: I dirimpettai romagnoli arrivano da tutte le parti, si salva in qualche modo immolandosi con il corpo, specie sul sinistro di Esposito. Capitola di fronte a Tenkorang sull’1-0 di Fischnaller.

Camporese 5.5: La difesa amaranto balla non poco al cospetto della qualità e del dinamismo del reparto offensivo ravennate. Anche lui fatica a metterci una pezza quando serve, soprattutto dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Falasco 5.5: I suoi traversoni con il mancino risultano sempre velenosi, in copertura ha il suo bel da fare nel duello con Da Pozzo che gli sfugge in un paio di circostanze. In sofferenza nella ripresa fino al momento del cambio (dal 71’ Tosto sv)

Luperini 5: Si riprende la maglia da titolare e inizialmente pare in crescita rispetto a le ultime opache prestazioni. Soffre però la verve di Tenkorang sulla sinistra e non aiuta granchè Ghezzi in ripiegamento. Non arriva sul suggerimento invitante di Dionisi per questione di centimetri. e ad inizio ripresa viene bruciato dallo stesso Tenkorang sul vantaggio romagnolo. Da lì in poi non si riprende più (dal 83′ Biondi sv)

Hamlili 5.5: Rischia grosso al 6’ quando regala la sfera a Lonardi che per sua fortuna spara in curva. Meglio con il passare dei minuti, imbecca prima Peralta e poi Di Carmine, pur lasciando un po’ troppo campo alle sue palle. Nella ripresa cala come tutta la squadra.

Bonassi 5: Si nota davvero poco quest’oggi il numero 44 amaranto. Costretto a rincorrere fin dai primi minuti, non ha modo di proporsi nei suoi consueti inserimenti in area. Ripresa in apnea

Peralta 5.5: Suo il primo squillo degli amaranto, con quel sinistro dal limite che per poco non sorprende Poluzzi. Coivolto con continuità dai compagni, come spesso gli capita però va via via spegnendosi con lo scorrere dei minuti fino a scomparire o quasi nei secondi 45’ (dal 71’ Marchesi sv).

Dionisi 5.5: Trae beneficio dal rientro di Di Carmine là davanti, non centra lo specchio della porta con un sinistro al volo, veste i panni dell’assist man mettendo una palla solo da spingere in porta ma Luperini non ci arriva. La sua partita, così come quella di tutto il Livorno sostanzialmente finisce in quel momento (dal 83’ Vayrynen sv)

Di Carmine 5.5: Torna dal 1’ dopo l’infortunio e, non a caso, la pericolosità offensiva amaranto ne trova giovamento. Si inventa un assist geniale per Dionisi che sfiora il vantaggio, ma rimarrà l’unico highlight di una partita complicata, poiché di palloni giocabili non ne arrivano più. Tolto a venti dalla fine da Venturato a scopo precauzionale (dal 71’ Malagrida sv).

All. Venturato 5.5: Non il match più semplice per tornare ai tre punti, tuttavia la differenza a livello di prestazione tra primo e secondo tempo preoccupa e non poco. La squadra pare un po’ in debito di ossigeno da qualche settimana, soprattutto nei suoi elementi cardine. Sabato prossimo con la Torres non sono ammessi passi falsi, specie alla luce degli ultimi risultati poco felici.

Le formazioni ufficiali:

Ravenna (3-4-1-2): Poluzzi; Bianconi, Esposito, Solini; Da Pozzo, Lonardi, Mandorlini, Bani; Tenkorang; Fischnaller, Motti. All. Mandorlini



Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Noce, Camporese, Falasco (dal 71′ Tosto); Luperini (dal 83′ Biondi), Hamlili, Bonassi; Peralta (dal 71′ Marchesi); Di Carmine (dal 71′ Malagrida), Dionisi (dal 83′ Vayrynen). All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Benelli. Decisivi i sigilli di Fischnaller e Bani nella ripresa 90' Saranno sei i minuti di recupero 90' Ultimi scampoli di gara, gli amaranto attendono solo il triplice fischio 81' Uomini di Mandorlini che gestiscono il possesso, sembrano stanchi e demotivati adesso Dionisi e compagni 76' Spini si divora il 3-0 colpendo male da due passi, c’era comunque fuorigioco secondo il guardalinee 71' Dentro Tosto, Malagrida e Marchesi per Falasco, Di Carmine e Peralta 70' Si aprono gli spazi in contropiede per il Ravenna, Spini non controlla bene e travolge Seghetti 69' Bonassi di testa, Dionisi tocca la palla con la mano 65' Gli amaranto provano a scuotersi ma i padroni di casa si chiudono con ordine 59' Uno due micidiale dei padroni di casa, amaranto adesso in difficoltà 56' RADDOPPIO DEL RAVENNA! Lonardi appoggia per Bani, il numero 14 salta Ghezzi e piazza la sfera all’incrocio, imparabile per Seghetti 49' GOL DEL RAVENNA! Tenkorang scappa via ancora una volta sulla sinistra e centra per l’accorrente Fischnaller, sinistro di prima che piega le mani di Seghetti e porta avanti i suoi 47' Subito pericoloso il Ravenna con Bani che cerca il secondo palo con il mancino, palla fuori di poco Comincia la ripresa al Benelli! Termina un divertente primo tempo al Benelli. Tante le emozioni da una parte e dall’altra, resiste comunque lo 0-0. 45' Slalom di Da Pozzo, chiusura di Ghezzi sul secondo palo 44' Tiro cross di Fischnaller, Tenkorang non trova la coordinazione giusta per calciare 43' Ultimi istanti di primo tempo, nonostante le molteplici chance da ambo le parti, il risultato non si sblocca 35' LUPERINI NON CI ARRIVA! Cioccolatino di Dionisi per il numero 7 amaranto che non riesce a deviare a due passi dalla porta. Grande occasione per i labronici 33' Peralta tocca per l’accorrente Bonassi, destro potente ma centrale, para Poluzzi 30' Primo tempo che si conferma a ritmi piuttosto elevati, piovono occasioni da una parte e dall’altra 24' ESPOSITO! Il capitano romagnolo ci prova ben tre volte in area ma viene chiuso prima da Seghetti e poi da Noce. Altra chance per i ragazzi di Mandorlini 21' Cross di Falasco, Di Carmine si ritrova la sfera dopo un rimpallo ma calcia male, palla oltre il montante 15' MIRACOLO DI SEGHETTI! Tenkorang sfonda a sinistra e serve Bani, il cui sinistro a botta sicura viene murato dall’ex Empoli sulla linea di porta 12' CI PROVA DIONISI! Di Carmine tocca per l’ex Ternana che ci prova al volo, sinistro che sibila il palo di Poluzzi. Match vivo al Benelli 9' PERALTA! Hamlili trova il trequartista tra le linee, sinistro fuori di poco. Primo squillo degli amaranto 6' Errore di Hamlili, Lonardi fa ancora peggio sparando in curva da distanza ravvicinata 2' Fischnaller tenta il tiro da buona posizione, destro debole, blocca Seghetti Comincia il match al Benelli!

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