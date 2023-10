Real Forte Querceta – Us Livorno 1915 0-1. Giordani regala i tre punti agli amaranto

A Luci e compagni basta un eurogol del numero 77 per tornare con i tre punti in tasca dalla trasferta di Forte dei Marmi. Migliore in campo un inesauribile Bellini, ottima prova del duo Ronchi - Bassini in difesa. Male Cori, Cesarini spara a salve

di Lorenzo Evola

Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata. Gli amaranto espugnano il Balloni grazie alla prodezza di Giordani nel primo tempo e riscattano la debacle di settimana scorsa contro il Tau. Contro il Real Forte Querceta è una prestazione non entusiasmante quella degli uomini di Favarin – poco lucidi negli ultimi metri e abulici nella ripresa – ma capaci comunque di mantenere la porta inviolata e risalire al secondo posto in classifica alle spalle della lanciatissima Pianese. D’ora in poi servirà continuità, a partire dal prossimo impegno casalingo contro il Seravezza.

Inizio subito arrembante di Luci e compagni. Dopo neanche due minuti è il solito mago Cesarini ad impensierire Gatti con un destro sul primo palo. Passano a malapena dieci minuti che lo stesso ex Piacenza apparecchia per la prodezza di Giordani, bravo a piazzare la sfera sotto l’incrocio dei pali da posizione defilata con una parabola imprendibile per Gatti. Una perla che esalta ancor di più gli amaranto, vicini al raddoppio in varie occasioni, in particolare con Cori (destro troppo debole in area) e Cesarini (poco freddo al momento del dunque). Poco da segnalare per i padroni di casa, inibiti dal forcing labronico e affidati ai guizzi isolati di un Podestà capace di mettere in difficoltà Brisciani sulla destra. Per il duo inedito Ronchi – Bassini (quest’ultimo all’esordio dal 1’ in campionato) al centro della retroguardia amaranto, il pomeriggio in Versilia scorrerà via senza troppi patemi.

Nei secondi 45′ calano vistosamente i ritmi, con gli amaranto in pieno controllo delle operazioni ma senza quella brillantezza offensiva mostrata più volte ad inizio stagione. Cesarini appare più impreciso del solito, Cori fatica ad entrare in partita e Giordani si spegne con il passare dei minuti, Favarin decide allora di mischiare le carte inserendo Frati e Mutton. Sarà proprio quest’ultimo a sfiorare il raddoppio su suggerimento in profondità di Cesarini, ma la conclusione del numero 44 labronico termina sull’esterno della rete. Nel finale non succede più nulla, con il Real Querceta che non ha nè la forza nè la convinzione per impensierire un Livorno che gestisce senza rischiare gli ultimi scampoli di gara. Una vittoria figlia di una prova non troppo convincente è vero, ma quest’oggi il risultato contava più di ogni altra cosa. Per cancellare le scorie di domenica scorsa e affrontare un filotto di partite importanti (Serravezza, Pianese e Follonica) con un morale e una classifica decisamente migliori.

Le pagelle:

Albieri 6: Praticamente del tutto inoperoso, non arrivano conclusioni dalle sue parti.

Camara 6: Proposto sulla destra da Favarin, ripaga la fiducia con una prestazione convincente soprattutto in fase difensiva.

Ronchi 6: Non soffre di fronte alle (poche) iniziative dei versiliesi, fa buona guardia con il nuovo compagno di reparto.

Bassini 6.5: All’esordio dal 1’ in campionato, giganteggia sulle palle aeree e disputa una prova solida in coppia con Ronchi, aiutato anche da un avversario non proprio irresistibile.

Brisciani 6: Ha qualche grattacapo con la verve di Podestà nei primi 45’, nella ripresa si sgancia con più continuità senza trovare grosse fortune.

Bellini 6.5: Certe volte sembra di vederne due in campo. Corre, corre, corre offrendo quantità e qualità alla causa amaranto. Di importanza capitale all’interno dello scacchiere di Favarin

Luci 6.5: Padrone della linea mediana, è autore di un paio di interventi da applausi (dal 90’ Caponi sv)

Ferraro 6: Prova piuttosto timida ma ordinata da mezz’ala quella della quota scelta da Favarin (dal 67’ Nardi 6: Senza infamia e senza lode nella mezz’ora finale, si limita al compitino).

Cesarini 5.5: Suo il tocco per il gol da cineteca di Giordani, ma è stranamente poco lucido al momento di concludere in porta. Sono anche tanti gli errori di misura del mago, spesso troppo egoista negli ultimi metri. Ci ha abituato a versioni più brillanti, ma oggi basta così.

Giordani 6.5: Torna dall’infortunio e sblocca il match con un eurogol da vedere e rivedere. Migliore in campo nella prima frazione, cala vistosamente con il passare dei minuti complice una condizione non ottimale (dal 79’ Frati sv).

Cori 5: Nota stonata del reparto offensivo labronico, non lo si nota fino al momento della sostituzione (dal 79’ Mutton sv).

Favarin 6: Vittoria fondamentale per risollevare morale e classifica dopo la batosta subita per mano del Tau. I suoi ragazzi partono bene ma peccano di lucidità negli ultimi metri. Non proprio incoraggiante una ripresa giocata al piccolo trotto, nota positiva la porta inviolata come raramente è successo fino ad oggi.

Le formazioni ufficiali:

Real Forte Querceta (4-3-3): Gatti; Bucchioni, Tognarelli, Maccabruni, Meucci; Pecchia, Michelucci, Apolloni; Podestà, Pegollo, Purro.

Us Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Bassini, Brisciani; Bellini, Luci, Ferraro (dal 67′ Nardi); Cesarini; Giordani (dal 79′ Frati), Cori (dal 79′ Mutton).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Balloni. Gli amaranto tornano alla vittoria grazie alla magia di Giordani nella prima frazione. 90' Spazio anche Caponi al posto di Luci 89' Ultimi scampoli di gara, ritmi molto bassi in questo finale 84' Giallo anche per Michelucci, in ritardo su Luci 83' Cesarini serve Mutton che calcia di prima intenzione trovando solo l’esterno della rete 79' Dentro Frati e Mutton per Cori e Giordani 77' Cross dalla sinistra, Bassini concede il corner 74' Cori vanifica un contropiede co un tocco troppo profondo per Cesarini 72' Ci prova Bassini da lontano, palla abbondantemente a lato 67' Dentro Nardi per Ferraro 65' Cross di Bellini, blocca Gatti 64' Tanti errori in questa fase, a breve i primi cambi 56' Sono sempre gli uomini di Favarin a gestire le operazioni, non troppo brillanti però negli ultimi venti metri 52' Giordani ci prova direttamente su punizione, palla oltre il montante 50' Steso Luci, punizione per gli amaranto 47' Cesarini si libera bene in area ma il suo sinistro è sbilenco, altra chance non sfruttata dal mago 46' Nessun cambio da entrambe le parti Al via la ripresa al Balloni! Termina il primo tempo al Balloni. Uomini di Favarin in vantaggio grazie alla perla di Giordani su assit di Cesarini. 45' Giallo per Tognarelli in seguito ad una trattenuta su Cori 44' ultimi scampoli di primo tempo, Livorno ancora alla ricerca del raddoppio 40' Amaranto in costante controllo del match, Querceta che non riesce a ripartire 37' Altro numero di Cesarini che salta mezza difesa di casa ma arriva scarico al momento di concludere in porta 35' Bellini sbaglia il controllo ma riesce a recuperare in extremis su Apolloni lanciato in porta 32' Problemi per lo stesso Pecchia, gioco fermo 31' Giallo per Giordani, reo di aver fermato un contropiede condotto da Pecchia 30' Numero di Cesarini che serve Cori in area. Troppo debole il piatto destro del centravanti di Favarin 28' Podestà sfugge via a Brisciani e crossa, si salva in qualche modo la retroguardia amaranto 25' Cross telefonato di Camara, fa buona presa Gatti 24' Bellini steso al limite dell’area, per l’arbitro non c’è nulla 17' La magia di Giordani corona un ottimo avvio degli uomini di Favarin, costantemente proiettati in avanti 13' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO GIORDANI!! Scambio tra Giordani e Cesarini, con quest’ultimo che restituisce la sfera al numero 77 amaranto, autore di un bellissimo destro a giro sotto l’incrocio, imparabile per Gatti. 8' Bellini viene steso sulla trequarti, punizione per gli amaranto 5' Gran recupero di Luci, vanifica tutto Cesarini, impreciso nell’appoggio al limite dell’area 2' Subito pericolosi gli amaranto, Cesarini riceve, si accentra e esplode il destro, risponde presente Gatti Comincia il match al Balloni!

