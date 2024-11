Rebels Pielle: “Ora tocca a voi, meritateci!”

I tifosi biancoblu della Curva Sud: "Quello che è successo domenica, senza ombra di dubbio, rimarrà una delle pagine più nere nella storia della Pielle Livorno. Noi ci metteremo sempre la nostra presenza, il nostro tifo e soprattutto la nostra faccia, ma ora spetta a voi, a voi che indossate la nostra gloriosa maglia"

Si sono presi circa 36 ore di tempo i tifosi della Curva Sud della Toscana Legno Pielle Livorno, lo zoccolo duro dei Rebels, prima di dire la loro in maniera ufficiale. Dopo la rabbia per una partita cestisticamente indegna adesso hanno messo le loro parole nero su bianco tramite un comunicato postato sulla loro pagina Facebook ufficiale che noi riportiamo integralmente

“È passato un giorno intero dalla disfatta di domenica sera ed è stato detto tutto ed il contrario di tutto, ci siamo presi questo tempo perché a caldo non si ragiona lucidamente. Quello che è successo domenica, senza ombra di dubbio, rimarrà una delle pagine più nere nella storia della Pielle Livorno. Come abbiamo cantato anche domenica “la Pielle siamo noi” noi tifosi di ieri, di oggi, e di domani noi ci siamo e ci saremo sempre per quella maglia e per la nostra storia, in qualsiasi categoria saremo ed in qualunque angolo d’Italia si giochi.

E’ stato uno spettacolo indegno che non ci meritiamo. A noi non interessa oggi dare la “colpa” ai singoli giocatori o ai membri dello staff, o alla dirigenza , a noi premono che siano trovate al più presto concrete soluzioni. I discorsi stanno a zero e valgono il giusto, adesso ci vogliono i fatti a partire da una reazione in campo già da mercoledì in poi, dove noi purtroppo non saremo presenti per discutibili limitazioni imposte.

Noi ci metteremo sempre la nostra presenza, il nostro tifo e soprattutto la nostra faccia, ma ora spetta a voi, a voi che indossate la nostra gloriosa maglia, a voi che seguite e allenate questi ragazzi, e a voi che amministrate la società. Noi abbiamo riportato il basket a Livorno. La nostra passione ed il nostro amore non verrà mai meno ma ora tocca a voi perché chi gioca con noi è come noi. Meritateci”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©