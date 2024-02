Regata zonale Optimist al Circolo Nautico Livorno. I risultati

Regata zonale Optimist al Circolo Nautico Livorno andata in scena il 4 febbraio. Ben cinquanta Optimist provenienti da Spezia e fino a Castiglion della Pescaia nelle acque antistanti l’Accademia Navale hanno dato vita a due belle regate

La mattina invece piano piano il fronte si è aperto facendo entrare un libeccio di 10/12 nodi che è andato via via calando consentendo però di svolgere almeno due prove.

Respiro di sollievo quindi del direttore sportivo Gianni Galli perché la complessa macchina organizzativa parte almeno quindici giorni prima di ogni evento per poi intensificarsi negli ultimi 2-3 giorni e vederla svanire per mancanza di materia prima essenziale (vento) è sempre motivo di dispiacere e respiro di sollievo anche da parte degli allenatori che accompagnano i piccoli atleti che hanno avuto modo così di fare i primi confronti e le prime valutazioni tecniche del 2024.

In tutti gli sport chi ha ruoli direttivi è costantemente alla ricerca del proprio Sinner tuttavia a Jannik per iniziare è bastata una racchetta mentre per i nostri cuccioli ci vuole una barca che se pur piccola costa sempre una cifra rilevante per non parlare poi dell’abbigliamento dei ricambi degli accessori dei costi per gli spostamenti. Meno male che i circoli in un primo approccio vengono incontro alle esigenze dei genitori mettendo a disposizione barche scuola e carrelli stradali ma quando poi si arriva ad un certo livello acquistare un mezzo più competitivo risulta indispensabile.

CLASSIFICHE

DIVISIONE A

Rachele Stefanni del CV Antignano Prima classificata femminile seguita da Clarissa Panicucci del CV Castiglioncello ed Elisa Esposito del CV Torre del Lago

Francesco Colotto della LNI Spezia è Primo Assoluto seguito da Thomas Carrodano e Tommaso Vaccarone entrambi del CV La Spezia

Elisa Esposito è la prima classificata dei nati nel 2013

DIVISIONE B

Vittoria Panicucci del CV Castiglioncello è prima assoluta seguita da Benedetta Turi del CV Forte dei Marmi e Thomas Piscaglia del CN Follonica

Vittoria Panicucci è anche prima class. Femminile seguita da Benedetta Turi del CV Forte dei Marmi e Anna Potenti del CV Torre del Lago

Anna Potenti CV Torre del Lago risulta essere anche prima dei nati nel 2015

“Anche questa volta molto apprezzato – spiegano dal Circolo Nautico Livorno – il Pasta Party che grazie a Barbara, Grazia e Roberta si è consumato contestualmente alla premiazione. Organizzativamente si è trattato di una fotocopia della regata Ilca/laser del 21 gennaio u.s che siamo riusciti per fortuna a portare a termine mentre quella del 20 è saltata per condizioni meteo avverse”.

“Un ringraziamento particolare va all’assessora Giovanna Cepparello – spiega l’organizzazione del CNL – ed ovviamente al sindaco Luca Salvetti perché finalmente siamo riusciti a dimostrare come l’impatto di una manifestazione velica sul controviale sia estremamente modesto dal momento che pedoni e ciclisti possono continuare a transitare regolarmente. A conferma ulteriore è opportuno aggiungere che stiamo parlando al massimo di 5/6 eventi all’anno di cui il prossimo sarà in occasione della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno .

