Remi, nasce il Labrone Quartieri Nord. “Obiettivo? Essere cantina Popolare”

Il neo presidente Dario Senzacqua: "Sport popolare significare combattere le mele marce nella nostra società che vogliono trasformare tutto in business e le logiche che calpestano i veri valori dello sport"

Mediagallery "Il nostro sogno è riportare i ragazzi del rione a riempire le cantina per una sana competizione sportiva e senso di appartenenza"

Novità nel mondo delle gare remiere. Il Labrone mostra la sua nuova faccia, una faccia vera e fatta di sudore, voglia, passione e persone. Ad ottobre è nata infatti l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Labrone Quartieri Nord”. Al timone della Cantina ecco il presidente Dario Senzacqua che ha preso le redini in mano coadiuvato da Massimiliano Sodano (vice presidente), Ernat Mica (segretario) e Massimo Orsini (consigliere) e Stefano Gelsinari (tesoriere).

Un passo importante che è stato fatto per permettere agli atleti vogatori di continuare a svolgere questo sport, uno sport “povero” ma che è ancora ben forte e radicato nelle tradizioni livornesi.

“Per me molto importante è cercare di avvicinare i giovani allo sport popolare – spiega il neo eletto presidente Senzacqua – Non tutti infatti hanno la percezione di questa definizione. Sport popolare significare combattere le mele marce nella nostra società che vogliono trasformare tutto in business e le logiche che calpestano i veri valori dello sport. Renderlo Popolare, con la P maiuscola, significa farlo diventare accessibile a tutti, trasformalo in uno strumento di partecipazione con l’abbattimento di ogni tipo di barriere sociali, sessiste, culturale e razziali. Il mio sogno? Riportare i ragazzi del rione a riempire le cantina – conclude il presidente – per una sana competizione sportiva e senso di appartenenza. Cercare anche di levare dei ragazzotti dalla strada.

Questa è la nostra missione al di là di quello che poi potrà succedere in acqua. Con noi nel gozzo ci sarà anche Interrepair Nord, società nel settore dei container, che sarà il nostro main sponsor e a cui dobbiamo davvero molto. Ci accompagnerà per tutta la stagione remiera 2020. E speriamo di toglierci grandi soddisfazioni”.