Riccardo De Girolamo Vitolo (Tomei) entra nella compagine Italiana U15 di canottaggio

Per affermarsi nel canottaggio giovanile non occorre soltanto primeggiare in barca ma anche nella scuola. Al termine del percorso selettivo, durante il quale sono state valutate sia le prove fisiche che il curriculum scolastico di ogni candidato e candidata, è stata varata la composizione della compagine italiana di atlete e atleti under 15 che prenderanno parte, dal 20 al 28 agosto, al training camp e alle competizioni in programma a Parigi (Francia).

Fra 16 atleti, otto ragazze e otto ragazzi, c’è anche il livornese Riccardo De Girolamo Vitolo del GS VVF Tomei. La rappresentativa italiana si ritroverà insieme ad atleti della Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria per allenarsi e vivere il “Let’s Row towards Olympics” con l’obiettivo di raggiungere la condivisione culturale, sociale e sportiva tra tutti i canottieri nati nel 2008.

Il clou della permanenza in Francia di questi 16 ragazzi e ragazze si avrà dal 27 al 28 agosto quando si ritroveranno a Vaires, sede delle regate olimpiche di Parigi 2024, per le regate finali. A seguire la compagine il responsabile tecnico del Settore Giovanile Agonistico Stefano Gioia. Continuano a giungere segnali importanti di vitalità del canottaggio livornese targato VVF Tomei, mentre la squadra giovanile è impegnata in questo fine settimana nello svolgimento del Festival dei Giovani presso l’Idroscalo di Milano e chissà che non arrivino altre vittorie importanti.

