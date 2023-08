“Rimani vicino alla tua squadra”. Lo spot Pielle diventa virale

Sempre assieme ai proprio beniamini per una stagione tutta da vivere. Il concept dello spot per la nuova campagna abbonamenti Pielle, ideato da Zaki Design e girato con Gianluca Prosperi, è proprio questo: vivere ogni momento da tifoso accanto ai giocatori. Ecco il VIDEO

Dalla mattina alla sera sempre accanto ai tuoi beniamini sportivi. Il concept dello spot (clicca qui per guardarlo), ideato dall’agenzia di comunicazione Zaki e girato con Gianluca Prosperi per la nuova campagna abbonamenti della Caffè Toscano Pielle Livorno è proprio questo: essere sempre vicino alla squadra, in ogni (ed è proprio il caso di dirlo) momento. E, ironicamente, la clip biancoceleste mette in evidenza proprio questo: lo stretto legame tra tifosi e squadra. Così ecco che Luca Campori si sveglia e c’è chi gli stira la maglietta e gli dà l’asciugamano appena uscito dalla doccia. C’è chi esulta per un canestro in allenamento e chi rimbocca le coperte a Michele Rubbini. Insomma la grande famiglia Pielle sempre presente, h24 e sette giorni su sette. Il video termina con lo slogan scelto per questa stagione #CuorePielle sempre vicini alla nostra squadra. Ed è proprio il caso di dirlo… più vicini di così…

