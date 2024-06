Risi’atori, accuse sul web. La risposta del presidente Ondini

Nelle ultime ore, sulla pagina Facebook di Gare Remiere, in tanti hanno lanciato, attraverso i commenti, accuse dirette al comitato organizzatore della Coppa Risi’atori, ma non solo, per quello che è accaduto domenica: il fortunale che ha sorpreso i vogatori in fase di partenza alla Meloria.

La risposta da parte del presidente Luca Ondini è arrivata puntuale.

“I gozzi a 10 remi sono usciti per andare alla Meloria (come negli ultimi anni) alle ore 17 circa. In quel momento non era segnalata nessuna criticità da parte della Protezione Civile (ente in costante contatto con la Capitaneria). Nella fase di riscaldamento il tempo ha cominciato a peggiorare, ma, alle 17.30 non era stata segnalata nessuna criticità. Verso le ore 17.40 si sono formate improvvisamente delle trombe d’aria (che non possono essere previste) e, alla Meloria, ha iniziato a lampeggiare vistosamente (insieme alla presenza di sereno). Alle 17.47 il nostro operatore ha chiamato la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto per avere conferma sulla partenza e ancora non erano state segnalate criticità. Alle 17.55 ormai vicini alla partenza le condizioni climatiche erano ulteriormente peggiorate e quindi la Giuria ha deciso di annullare la gara. Cominciando ad avvisare le imbarcazioni vicine, mentre altre, giustamente, stavano già rientrando. Alle 18 Radio Fides ha annunciato l’annullamento della gara. Nel giro di pochissimi minuti si è formato un temporale con grandine e forte pioggia del tutto imprevedibile, con visibilità scarsissima. Il Comitato Organizzatore insieme alla Guardia di Finanza, alla Polizia e alla Capitaneria era rimasta zona Meloria ed ha iniziato a inseguire quei gozzi e quelle imbarcazioni che senza strumenti avevano sbagliato direzione per il rientro. Siamo rimasti in mare con imbarcazioni (guardia di finanza-polizia-vigili del fuoco-barca del Comitato-barca SVS con medico a bordo) sino a che non è rientrata l’ultima imbarcazione. Non ci reputiamo quindi vergognosi e non siamo sprovveduti, ma vittime di un clima sempre più imprevedibile. Anche noi eravamo in mare, non siamo certo persone a cui piace mettere in pericolo di vita nessuno. L’Amministrazione Comunale, il sindaco ed altri enti non hanno nessuna responsabilità per l’organizzazione a mare. Questo deve essere sottolineato. La cosa importante è che tutti siano rientrati sani e salvi. Questo è da premiare”.

