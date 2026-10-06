Risultati internazionali per gli atleti dell’Accademia Scherma

Quello appena passato è stato un altro bel weekend di scherma internazionale che ha visto alcuni degli atleti che frequentano l’Accademia Scherma Livorno raggiungere dei bei risultati

Quello appena passato è stato un altro bel weekend di scherma internazionale che ha visto alcuni degli atleti che frequentano l’Accademia Scherma Livorno raggiungere dei bei risultati. In Francia, ad Antony, si è svolta l’Eurofence League a cui, tra gli altri fiorettisti e fiorettiste, hanno preso parte Francesco Rencricca e Vittoria Ciampalini. Il primo, rappresentante la sezione giovanile FFOO, ha iniziato la giornata con un bel girone, che lo ha visto protagonista di quattro vittorie su sei assalti tirati, e, arrivato così al tabellone a eliminazione diretta, ha chiuso la sua gara a un passo dai migliori 32 in seguito alla sconfitta per 15-12 contro il francese Andrei Platov, che è arrivata in seguito a una bella vittoria nel turno precedente per 15-5 contro un altro francese, Francois Boulliat.

Nel fioretto femminile, invece, Vittoria Ciampalini ha raggiunto il tabellone principale come testa di serie numero 7 grazie a un girone fatto di sole vittorie. La portacolori delle Fiamme Oro ha poi continuato la sua ottima giornata vincendo quattro assalti ad eliminazione diretta di fila, tra cui l’ultimo di questi, quello per entrare ai quarti di finale, per 15-14 contro una grande avversaria come l’ucraina Olga Sopit, che a giugno si è laureata campionessa europea in seguito alla vittoria in finale contro Arianna Errigo. Vittoria si è poi fermata all’incontro successivo contro la lettone Liene Abele per 15-13 chiudendo e raggiungendo così un ottimo 6° posto.

Sempre in Francia, ma questa volta a Colmar, è sceso in pedana Cristiano Sena per l’Eurofence League di spada maschile. Si è trattata di una bella esperienza e di un buon risultato per il giovane spadista della sezione giovanile FFOO che ha chiuso la sua gara a un passo dai migliori 64 a seguito alla sconfitta per 15-11 contro il francese Hendrick Lerus-Roulez.

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