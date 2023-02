Ronin Karate Livorno, 15 podi alla Coppa Carnevale

Si è svolta domenica 12 febbraio la “Coppa Carnevale”, a Viareggio, di karate CSEN, dedicata al maestro Francesco Romani. Una competizione molto partecipata con oltre 600 atleti iscritti di 45 società sportive toscane.

Presente la Ronin Karate Livorno, del maestro Alberto Toni e dell’allenatore Gabriele Loddo, che ha preso parte all’evento con 17 atleti appartenenti a varie categorie.

Raggiunti ben 15 podi ­facendo così un “quasi” enplein. La più piccola atleta, Emma Pullerà, si è classificata prima nel kata e prima nella prova “palloncino”.

Il più grande della categoria seniores, Gabriele Loddo, si è classificato 1° nella prova kata.

Di seguito i piazzamenti degli altri atleti .

1° Gori Carboni Vanessa- kata

1° Palermo Nina -kata

2° Amyarame Ba -kata

2° Pintea Alessio- kata

2° Su Giovann – kata

2° Quintili Alessio – kata

3° Randone Gabriele – kata

3° Baldini Alessio – kata

3° Rossi Mattia – kata

3° Pintea Alessio – palloncino

Inoltre, durante la gara, al maestro Toni è stata consegnata dal presidente Csen di Lucca, Paolo Romani, dal presidente Csen di Pisa, Tamara Signa Carli, la targa intitolata al maestro Francesco Romani, scomparso nel 2021, per la stima e riconoscimento per l’impegno svolto per la sua grande passione: il karate.

