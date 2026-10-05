Ronin Karate Livorno, trionfo a Velletri: Pintea è campione regionale

Trasferta da applausi per la A.S.D. Ronin Karate Livorno al Campionato Regionale CSEN di Velletri: oltre al titolo conquistato da Pintea Alessio nel Kata, arrivano anche due terzi posti nel Kumite con Su Giovanni e Loddo Gabriele

Una domenica da incorniciare per il Ronin Karate Livorno, protagonista domenica 4 ottobre 2026 al Campionato Regionale CSEN disputato a Velletri, in provincia di Roma. La trasferta laziale ha regalato importanti soddisfazioni alla società livornese, capace di conquistare diversi podi e di mettere in evidenza il valore dei propri atleti.

Il risultato più prestigioso è arrivato nel Kata, dove Pintea Alessio ha conquistato il titolo di Campione Regionale Lazio, firmando una prestazione di assoluto rilievo. Un successo che premia il lavoro dell’atleta e dell’intero team Ronin Karate Livorno.

Sul podio sono saliti anche Su Giovanni, terzo classificato nel Kumite, e Loddo Gabriele, autore a sua volta di un importante terzo posto nel Kumite. Tre risultati che raccontano una giornata particolarmente positiva per la società livornese e confermano la qualità del percorso sportivo intrapreso dal gruppo.

A conclusione della manifestazione, spazio anche alla foto ricordo con il Maestro Toni Alberto, a suggellare una trasferta che ha portato a Livorno un titolo regionale e altri due prestigiosi piazzamenti. Per la A.S.D. Ronin Karate Livorno una nuova occasione per festeggiare il lavoro degli atleti e guardare con entusiasmo ai prossimi appuntamenti.

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