Rosa è campionessa del Mondo under 18 di Pole Sport

Si chiama Rosa Frassinetto, frequenta il Liceo Scientifico Enriques ad indirizzo sportivo, e si è appena laureata campionessa iridata nella sua categoria

Un’altra stella nel firmamento dello sport livornese. Un altro talento che si aggiunge ai tanti sportivi di livello internazionale che portano in alto il nome della nostra città in giro per il mondo. Stiamo parlando di Rosa Frassinetto, classe 2007, campionessa nazionale al PalaIndoor di Ancona il 24 maggio scorso nella categoria under 18 disciplina Pole Sport si è qualificata per il Campionato Mondiale dove si è classificata prima assoluta venerdì 1 dicembre al PalaDozza nella categoria under 18 disciplina Pole Sport.

Appartenente alla società Acropolis Pole Dance Livorno è stata preparata da Erica Mosca e Giacomo Fratini.

Rosa è una studentessa del Liceo Scientifico Federigo Enriques di Livorno ad indirizzo sportivo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©