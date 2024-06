Roseto-Akern Libertas 54-64. La LL compie il blitz e pareggia la serie! Venerdì al PalaMacchia gara 3

di Giacomo Niccolini

La Libertas compie il blitz a Roseto e riporta l’inerzia della serie al PalaMacchia pareggiando i conti. Adesso è un match a testa con gara 3 e gara 4 che si giocheranno in via Allende venerdì 7 e domenica 9. Gli amaranto si riprendono dopo il blackout dell’ultimo quarto in gara 1. Un match condotto saldamente dopo le prime incertezze del primo quarto dove i padroni di casa si portano sul 15 a 9. Poi è orgoglio LL con Saccaggi leader assoluto dalla linea dei 6,75 con 4/7 da tre e Bargnesi on fire nella parte finale del match quando la LL mette lo sprint e mette il parzialone finale che consente di allungare definitivamente il vantaggio e portarsi sul massimo vantaggio di 10. La Akern amministra e non perde la bussola portandosi così sul finale di 54 a 64. Finisce così. La LL vince e ribalta la serie. Adesso è 1 a 1 e ci sono due gare da giocare al PalaMacchia venerdì 7 e domenica 9.

Primo quarto che si apre con Ricci e la sua bomba! Dopo tre minuti la Akern conduce per 2 a 3.

Williams allunga poi Roseto canestro: 4 a 5. Roseto va avanti 6 a 5. Buca spadroneggia sotto le plance, ma dai liberi è deficitario. Fantoni due falli commessi. Buca in campo: 6-7. Entrambe le squadre in bonus a 3:50 dal termine primo quarto. La frazione finisce con Roseto in avanti per 16 a 12.

Secondo quarto che si apre nel segno LL con la bomba di Allinei! Poi la bomba di Saccaggi porta avanti la LL: 16 a 18. Tre bombe di fila di Saccaggi: 21 a 24!!! Ancora una tripla: Bargnesi! 21 a 27. Break di 5 a 15 per Livorno. Fratto due liberi: scappa la LL sul +6 29-35. Fratto sbaglia due liberi, sul rovesciamento di fronte Roseto accorcia. Fallo di Donadoni su Ricci mentre tira da 3 a tre secondi dalla fine. Ne mette due su tre. Finisce la seconda frazione di gioco sul 31 a 37. Intervallo. Saccaggi 11 punti top scorer e Tozzi miglior rimbalzista con 5 palloni recuperati dalle plance.

Terzo quarto che si apre con una serie di pasticci e palle perse da entrambe le parti. 33-37 quando manca 8:11 alla fine del terzo quarto. Bomba di Mantzaris 36-37. Williams due liberi. Poi Durante riaccorcia. Parità a 3 dalla sirena: 41 a 41.Livorno va avanti con 1/2 dai liberi di Fratto. Finisce il terzo quarto sul 44 a 47.

Quarto quarto che si apre con il quarto fallo di Fantoni e il fallo antisportivo di Fratto. Male. Gancio cielo per Fratto! 45 a 51. Quarto fallo per Donadoni. Allinei in sospensione: 47 a 53. Bomba di Ricci!!! LL avanti per 47 a 56 a 6:45 dal termine. 49-56. Donadoni esce per cinque falli. Roseto rosicchia punto dopo punto: 54-56 a metà dell’ultimo quarto. Bomba di Bargnesi! Poi ancora lui da due e ancora la tripla di Saccaggi!!! Massimo vantaggio LL a 2:27 dal termine: 54-64. Bargnesi sfondamento a 1:13. Esce Bargnesi per il quinto fallo! Finisce sul 54 a 64. La Akern compie il blitz e riporta la serie a Livorno sull’uno pari. Adesso gara 3 venerdì e gara 4 domenica si giocheranno al PalaMacchia.

