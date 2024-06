Roseto-Akern Libertas Livorno 72-66. Gli amaranto dilapidano il vantaggio e perdono gara 1

Come spesso accade, ultimo quarto fatale per la LL che dal 47-57 della fine del terzo quarto viene ribaltata con un break di 15 a 2 che riporta sopra gli abruzzesi

La Akern Libertas Livorno getta alle ortiche una gara 1 condotta saldamente per tre quarti contro una Roseto che per 30 minuti non ha neanche mai veramente creduto di poterla portare a casa (clicca qui per consultare il tabellino). Come spesso accade, ultimo quarto fatale per la LL che dal 47-57 della fine del terzo quarto viene ribaltata con un break di 15 a 2 che riporta sopra gli abruzzesi. Amaranto in pappa, errori su errori e soprattutto palloni persi su palloni persi. Un vero peccato per il popolo amaranto che aveva accarezzato per tre quarti del match la possibilità di portarsi su di un prezioso uno a zero compiendo il blitz a domicilio al PalaMaggetti.

Top scorer amaranto Ricci con 15 punti. Tozzi e Fantoni 8 rimbalzi a testa. Mantzaris protagonista per Roseto con 19 punti.

Appuntamento martedì alle 20,45 per gara 2.

Primo quarto che si apre con la bomba di Williams e Fantoni che portano la LL sul 4 a 5 dopo due minuti. Poi Allienei mette la bomba che porta gli amaranto sul 4 a 10. E ancora Allinei! Protagonista di questi primi minuti di gioco. Time out Roseto. Dopo il time out mini break dei padroni di casa: 4-0. Uno su due per Saccaggi ai liberi: 8 a 13. Fratto da sotto: 10 a 16. Saccaggi!!! TRIPLA: 13-19. Mantzaris due bombe consecutive: 16 a 19.

Secondo quarto che si sblocca con la bomba di Santangeli che mette anche il libero dopo il fallo commesso da ricci: 19-20. Sfonda di Rosetto a 7:09. I padroni di casa tornano di nuovo avanti: 22-21. Fantoni canestro e fallo! Grande capitano! 22-24 al 15esimo! Tozzi! Canestro e fallo: 22 a 27. Tozzi protagonista! Giocata difensiva di Tozzi che innesca la bomba di Ricci: 24-32. Bargnesi fallo e canestro: 27-34 (sbaglia il libero). Bargnesi!!! TRIPLA: 30 a 37. Finisce così il secondo quarto. Si va al riposo lungo.

Terzo quarto. Si apre punto a punto la terza frazione. Che partita! 35-43. Che assist Fantoni per Ricci! 35-45. Tozzi corregge da sotto la tripla di Ricci: 42-47. Ricci la bomba! Williams appoggia: 43-52. Saccaggi fallo mentre tira da tre: tre tiri liberi per lui. Time out per Roseto. Dalla linea della carità Sacca ne mette 3. Bargnesi mette un canestro in penetrazione a fine terzo quarto + 10 Libertas! Finisce cosi la terza frazione.

Il quarto quarto inizia con un mini break di Roseto: 4-0 dopo un minuto e venti. Williams 55 a 59. Roseto segna il vantaggio a 6:19 dalla sirena: 60 a 59. Parziale di 12 a 2 in 4 minuti. Ancora una bomba per i padroni di casa: 63 a 59! La LL ha dilapidato tutto. Ricci in penetrazione: 63 a 61. Fallo in attacco per Roseto. Poi Tozzi commette fallo dall’altra parte e manda in lunetta Donadoni: 2/2: 65 a 61. Perde palla Tozzi. Ricci tripla: 67-64. Poi ancora lui in penetrazione: 69 a 66. Errore dalla lunga per la LL che manca il pareggio con Ricci che forza il tiro dalla lunga. Da li è una discesa verso il baratro. Palle perse ed errori regalano il primo successo della serie a Roseto. Finisce 72 a 66.

