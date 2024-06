Roseto-Libertas 74-81. È tutto vero… è serie A2! Amaranto eroici

FOTO GIULIA BELLAVEGLIA

La Libertas compie l'impresa: espugna il PalaMaggetti alla bella di gara 5 e vola in serie A2. Sugli spalti eroici 500 tifosi amaranto che non hanno mai mollato e hanno cantato per 40 minuti senza mai fermarsi. In campo un Allinei in formato NBA trascina la squadra alla vittoria. Esplode la gioia: è tutto vero! Adesso è promozione!

dall’inviato Giacomo Niccolini

Il PalaMaggetti è un inferno. Ed è una trappola mortale se non ci entri con il giusto piglio che solo Livorno e la sua gente può dare. Fuori, Roseto è addobbata a festa. Ci sono bandiere e festoni in tutta la città: “Tutti al Palazzo”. I cori dei tifosi riempiono sdraio e ombrelloni sin dal pomeriggio. Una piccola città che vive di mare… e di basket. Ma il PalaMaggetti è un dannato inferno in questo 12 giugno 2024. Ci saranno 40 gradi dentro. Forse di più. Non c’è un filo d’aria e il tasso d’umidità sembra quello di una foresta tropicale dopo un’acquazzone. E poi c’è il cuore che va forte perché c’è un appuntamento con la storia da onorare. Non c’è più tempo per morire, recitava un Fabrizio Pucci d’annata in altro contesto sportivo ma egualmente epico.

Non c’è più tempo per vedere alzare agli altri i trofei, per ritornare a casa con la tristezza e un pugno di niente in mano. Ci sono solo 40 minuti e poi sarà gioia infinita. Prima però c’è da prendersela ‘sta gioia. E la Libertas stasera è più forte di tutto. Più forte del fattore casa, più forte dei chilometri mangiati e digeriti di notte, della sfortuna che ha colpito fino alla fine il roster dei giocatori minandoli con infortuni di ogni tipo. Più forte di un palazzetto-Bombonera, più forte di ogni pronostico perché tornare qua in Abruzzo per vincere la bella era impresa non da poco. La Libertas ci riesce.

E pensare che l’inizio è shock. Roseto in un minuto e qualche spicciolo è avanti 7 a 0, due conclusioni da sotto e Donadoni che scalda i cannoni dai 6,75. C’è subito un timeout. La Akern sembra alle corde ma si rianima subito condotta per mano da un Allinei in formato NBA che alla fine della fiera si porterà a casa un 6/7 dalla lunga con 20 punti a segno. Ma è in questo primo quarto che ne mette subito 11. I padroni di casa chiudono con il muso avanti: 18 a 15. La partita procede punto a punto. La seconda frazione parte subito forte la LL che rende il favore dei 7 punti di break e si porta sul 18 a 22 costringendo Roseto al time out. Allinei parla con gli angeli e mette la quarta tripla di fila. Fantoni è sontuoso e vero capitano, Williams stasera rasenta la perfezione. Il quarto si chiude con gli amaranto avanti di due sole lunghezze: 38 a 40. Ma è tornati fuori dagli spogliatoi che arriva lo sprint che consente il primo vero strappo: Williams-Fratto-Allinei ed è massimo vantaggio: 47 a 56! Sugli spalti i 500 iniziano a crederci. Un tifo incessante, che non ha mai mollato per oltre 40 minuti. Tutto ciò in una normale giornata di mercoledì per tutto il mondo fuori, ma non per i tifosi Libertas. Per loro è domenica, Ferragosto e Natale e Pasqua di Resurrezione tutto insieme. Roseto però non ci sta e cerca di ricucire portandosi sul 51 a 56. Ma sul finale prima Williams e poi Fratto allo scadere regalano un altro allungo: 53 a 61. Roseto è alle corde e Rocky Libertas ne approfitta. Gancio e montante. E Ivan Drago barcolla. Due triple consecutive di Saccaggi fanno impazzire il mondo LL: 55-72! Di nuovo massimo vantaggio per la Akern. Poi è Capitan Fantoni con 4 punti in sequenza (2 dal campo e 2 dai liberi) a portare al +18 la Libertas. Mancano 4 minuti e spiccioli. C’è chi sugli spalti dice: “Non ci prendono più, non ci prendono più”, c’è chi fa gli scongiuri. Roseto però non molla. La Libertas fa un paio di giri a vuoto. C’è un momento tilt. Roseto ne approfitta e rosicchia come può punticini su punticini. La Libertas fa fatica a segnare. Ma il cronometro è amico degli amaranto. Non c’è più tempo per Roseto. Finisce 74 a 81.

Esplode la gioia, incontenibile, senza fine. Da Livorno arrivano immagini di festa fuori dai 4 Mori e dal PalaMacchia. Roseto, intanto, si colora di amaranto. Il capitano alza la coppa al cielo! È tutto vero! La Libertas è in serie A2. Davanti la lunga notte dove in pochi dormiranno. Davanti un cammino da costruire. Ma adesso c’è solo da festeggiare.

Libertas questa notte è tutta tua!

La cronaca – Parte forte Roseto nel primo quarto in un clima infuocato del PalaMaggetti. Sette a zero in un minuto e tredici secondi di gioco. Due conclusioni da sotto e Donadoni dalla lunga. Inizio in salita per la LL. Time out Andreazza. Ricci sbaglia da tre. Ricci segna i primi due punti per gli amaranto. Allinei bomba! Donadoni sbaglia la tripla. Partita infuocata. Errore da sotto per Roseto. Riparte la LL. Tozzi subisce fallo. Seconda bomba di Allinei e arriva il sorpasso amaranto 7-8 al 5′. Klyuchnyk gancio: 9 a 8. Ancora Donadoni: 11 a 8. Terza tripla di Allinei: 11-11! Poi Donadoni gioco da tre: due punti segnati più fallo: 14 a 11. Tozzi: 16 a 13. Santiangeli allunga per Roseto 18 a 13 quando manca un minuto al termine del primo quarto. Allinei chiude il quarto con un canestro dalla media: 18 a 15. Allinei 11 punti!

Secondo quarto che si apre nel segno di Tozzi: 18 a 17! Poi replica Amos 18 a 19! E poi ancora Saccaggi tripla! 18 a 22: time out Roseto! Parte fortissimo la Libertas con un parziale di 7 a 0 in un minuto e mezzo come aveva fatto Roseto all’apertura del match. Roseto si riporta sotto con una tripla di Guaiana! 21 a 22. Donadoni sbaglia due liberi. Mancano 6:40 all’intervallo. Fantoni assist per Williams 21 a 24. Fantoni in appoggio: 21 a 26. Santiangeli: 23 a 26. Fratto dai liberi 2/2: 25 a 28. Quarta tripla di Allinei! 4/4 per lui da 3! La LL sul 27 a 31. Mancano due minuti all’intervallo! Ancora Allinei dalla linea dei tre punti: quinta tripla su cinque tentativi per Greg! 30-34! (17 punti per lui!). Poi Williams dalla media: 32 a 36! Vangelis da 3: 35 a 36. Sacca in lunetta: 35 a 38!

Si chiude sul punteggio di 38 a 40 la seconda frazione. Intervallo. Allinei 19 punti!

Terzo quarto. Tozzi per la LL: 40-42. Poi ancora lui: 40-44. Tozzi! Ancora lui!!! 42-46. Bargnesi: 44-48. Allinei sbaglia la sua prima tripla del match: la palla gira e esce. Roseto accorcia 46-48. Che partita! Manca 5;23 alla fine del terzo quarto. Guaiana 1/2 dai liberi: 47 a 48. Williams in appoggio: 47 a 50. Fratto bomba su secondo possesso!!! 47 a 53! Mancano 4 alla fine del terzo quarto. Allinei bombaaaaaa! 6/7 per lui da 3! 47 a 56 massimo vantaggio! Roseto rosicchia: 49 a 46. Poi ancora 2 punti dai liberi: 51 a 56! Infrazione di passi di Dorin Buca. Ancora 2 liberi: 53 a 56. Roseto recupera lo svantaggio. Williams appoggia: 53 a 58. Fratto sulla sirena! 53-61.

Ultimo quarto signore e signori! Fantoni! Canestro e fallo: 53-64! Saccaggi appoggia! Massimo vantaggio Libertas! 53-66! Errore di Roseto dalla lunga! Roseto accorcia: 55.66. Saccabooooooooomb!!!! 55-69! Ancora bomba! Ancora Saccaggiiiiii!!!! 55-72! Roseto accorcia: 57-72! Fantoni due su due dai liberi! Poi ancora lui sotto canestro: 57-76! Ancora un errore sotto canestro per Roseto! Donadoni dalla media: 59 a 76. Williams dai liberi. Sbaglia il primo. Mette il secondo. Poi Roseto risponde: 61 a 67. Williams fermato in entrata va ai liberi. Ancora un errore. Poi mette il secondo: 61-78. Roseto recupera con un gioco da 3: 64-78. Poi ai liberi 65-78. Quando manca 2:48. Roseto ancora ai liberi: 67-80. Palla persa della LL. Momento di bambola. 1;52 alla fine. Donadoni dai liberi 69-80. Finisce 74 a 81! E’ serie AAAAAAAAA.

