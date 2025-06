Rovini confermato direttore del Mascagni per il triennio 2025–2028

Nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, il maestro Federico Rovini è stato confermato alla guida del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno per il triennio 2025–2028. Con 33 voti favorevoli su 41 (quattro assenti e quattro schede bianche) da parte del collegio elettivo composto dai docenti AFAM dell’Istituto, Rovini ha ottenuto il quorum richiesto (50%+1 degli aventi diritto), assicurando così continuità alla direzione dell’Istituzione senza soluzione di continuità: l’attuale mandato, infatti, scadrà il 31 ottobre 2025 e il nuovo triennio avrà inizio il giorno successivo, 1° novembre.

“Il risultato mi fa molto piacere – ha dichiarato Rovini – perché dimostra che la stragrande maggioranza dei colleghi ha riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto finora. Questo consenso mi stimola a proseguire il percorso con ancora maggiore determinazione, nel segno della condivisione con tutta la comunità del Conservatorio, docenti e personale non docente”.

Il nuovo mandato punterà su tre obiettivi prioritari:

– avviare i lavori di riqualificazione del Teatro Lazzeri e portarne avanti lo stato di avanzamento;

– proseguire il rafforzamento della produzione artistica, offrendo nuove opportunità di esibizione agli studenti;

– potenziare l’efficienza dei meccanismi amministrativi, valorizzando la collaborazione tra tutte le componenti dell’Istituto.

Federico Rovini, pianista e docente, vanta un profilo artistico e professionale di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale. Diplomatosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale d’onore, si è perfezionato con Bruno Canino e Martha Del Vecchio all’Accademia Chigiana di Siena. Attivo come solista e camerista in Italia e all’estero, ha suonato in prestigiose sedi (dal Teatro Petruzzelli di Bari al Gran Teatro Nazionale di Pechino) collaborando con artisti del calibro di Zubin Mehta, Cecilia Gasdia, Mario Brunello, Karl Leister.

Affianca all’attività concertistica una consolidata esperienza nella direzione e nella didattica: è stato Direttore del Conservatorio di La Spezia dal 2014 al 2020 e Vice Direttore dal 2004. Dal novembre 2022 è alla guida del Conservatorio Mascagni, dove ha avviato un percorso di rilancio fondato sull’apertura al territorio, la valorizzazione della produzione interna e l’innovazione amministrativa. È inoltre membro della Commissione Didattica dell’AIdSM e Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio “Paganini” di Genova. Nel 2021 è stato nominato Esperto ANVUR per la valutazione del sistema AFAM.

La conferma di Rovini rappresenta un riconoscimento alla visione strategica e alla capacità di leadership dimostrata, e al tempo stesso una rinnovata fiducia nel progetto di sviluppo culturale e formativo che il Conservatorio Mascagni intende continuare a realizzare.

