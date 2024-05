Rubbini, gli esami escludono lesioni. Ma la presenza in campo rimane in dubbio

Rubbini in palleggio (foto Bellaveglia)

Dagli esami diagnostici e dalla visita ortopedica arrivano notizie rassicuranti: nessuna lesione al ginocchio. Questo però non significa presenza al 100% in gara 3. Il dolore attualmente, infatti, non sembra completamente scomparso e al PalaRuggi domani sera, venerdì 10 maggio, il nodo sul suo utilizzo si scioglierà soltanto in fase di riscaldamento pre-partita

di Giacomo Niccolini

Buone notizie in casa Pielle. Il play della Caffè Toscano, il “Mago” Rubbini ha fatto preoccupare e non poco tutti i tifosi biancoblu durante il match andato in scena martedì sera al PalaMacchia in cui i padroni di casa hanno trionfato per 89 a 80 contro l’Andrea Costa Imola in un match senza esclusione di colpi. Il numero 5 biancoblu aveva accusato un dolore al ginocchio che lo stesso coach Cardani aveva sottolineato nel post partita rimarcando che sarebbero stati effettuati, l’indomani, degli esami strumentali e una visita medica nei confronti di uno dei loro giocatori chiave.

Bene, dagli esami e dalla visita ortopedica arrivano notizie rassicuranti: nessuna lesione al ginocchio. Questo però non significa presenza al 100% in gara 3. Il dolore attualmente, infatti, non sembra completamente scomparso e al PalaRuggi domani sera, venerdì 10 maggio, il nodo sul suo utilizzo si scioglierà soltanto in fase di riscaldamento pre-partita.

Una cosa è certa. La Pielle non vuole sprecare i due match point guadagnati grazie al 2-0 arrivato con fatica ma con merito con gli exploit casalinghi di domenica 5 e martedì 7. Alle eventuali semifinali la vincente tra Rucker San Vendemiano e Avellino che al momento stanno pareggiando la serie sull’uno pari.

