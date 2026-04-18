Rugby A1. VII Rugby Torino-Unicusano Livorno 35-29 (5-2 punti)

Foto gentilmente fornite dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno a cura di Alessandra Lavorenti

Ha fatto difetto solo l’istinto del killer, in un match deciso in volata. Ma, ancora una volta, non è mancata la voglia di proporre gioco, di confrontarsi a viso aperto, di provare a sfruttare la freschezza ed il dinamismo dei propri atleti

VII RUGBY TORINO – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 35-29

VII RUGBY TORINO: Bordin; Pratichetti, Monfrino Ma. (4’ st Cuccì), Nanetti, Canzani; Raveggi (4’ st Reginato), Russo; Bravo, Lo Greco (4’ st Ciraulo), Reina; Nepote (4’ st Mezzano), Monfrino Mi. (4’ st Tancredi); Angotti (dal 1’ st al 28’ st Acerra), Cataldi (4’ st Cherubini), Montaldo Lo Greco (cap.) (28’ st Scaturro). – All. Giampiero De Carli

LIVORNO RUGBY: Del Bono (cap.); Casini T., Bianchi S., Mannelli E., Piram (12’ st Meini T.); Celi P., Rossi, Mbandà, Piras, Caratori Tontini; Carbonella (23’ st Stefanini), Chiti; Tangredi (37’ st Ficarra), Nannoni (15’ st Giammattei), Ficarra (1’ st Andreotti M.). A disp.: Gragnani, Raffo, Freschi L.. All. Gianluca Guidi.

ARBITRO: Christian Covati di Piacenza.

MARCATORI: nel pt (7-12) 14’ m. Mannelli E., 18’ m. Rossi tr. Del Bono, 39’ m. Russo tr. Raveggi; nel st 3’ m. Chiti tr. Del Bono, 9’ m. Montaldo Lo Greco tr. Russo, 19’ m. Mezzano tr. Russo, 25’ cp Del Bono, 30’ m. Cherubini tr. Russo, 33’ m. Meini T. tr. Del Bono, 39’ m. Nanetti tr. Russo.

NOTE: giornata molto calda. Campo in ottime condizioni. Spettatori 250 circa. Nessun cartellino estratto dall’arbitro. Calci: Raveggi 1/1 (tr. 1/1), Russo 4/4 (tr. 4/4), Del Bono 4/5 (1/1 cp, 3/4 tr.). In classifica 5 punti per il VII Rugby Torino (che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco; cinque mete all’attivo) e 2 punti per l’Unicusano Livorno, che ha ottenuto il bonus-difesa (scarto inferiore alle otto lunghezze) ed il bonus-attacco (quattro mete all’attivo).

SETTIMO TORINESE – Ha fatto difetto solo l’istinto del killer, in un match deciso in volata. Ma, ancora una volta, non è mancata la voglia di proporre gioco, di confrontarsi a viso aperto, di provare a sfruttare la freschezza ed il dinamismo dei propri atleti. Nell’ultima fatica della stagione, a Settimo Torinese, contro i locali del VII Rugby Torino, l’Unicusano Livorno ha perso 35-29. I piemontesi, più cinici nei momenti chiave del confronto, hanno ottenuto il massimo della posta, i fatidici cinque punti (per loro successo condito dal bonus-attacco; cinque le mete all’attivo). Due, invece, i punti conquistati dall’Unicusano Livorno, capace di siglare quattro belle mete e di chiudere con un margine inferiore alle otto lunghezze. Due punti che permettono ai labronici di salire, almeno momentaneamente, solitari sul settimo gradino della classifica. I biancoverdi figurano a quota 40 e vantano una lunghezza di margine sul Valsugana/Padova, squadra che rispetto ai labronici può contare sugli scontri diretti favorevoli e che domani (ore 14.30) renderà visita all’Avezzano. I conti sono semplici: se i veneti usciranno dal terreno dei marsicani con almeno un punto, l’Unicusano concluderà in ottava posizione. Altrimenti i livornesi potranno celebrare in questo bel torneo a girone unico nazionale il settimo posto.

Gianluca Guidi, tecnico dell’Unicusano, commenta così l’ultima partita stagionale della sua squadra. “Potevemo essere più concreti nel corso del primo tempo. Ci siamo portati sullo 0-12, con le mete di Mannelli e Rossi, ma non siamo riusciti a finalizzare a dovere altre situazioni propizie. Abbiamo incassato nel finale della prima frazione la meta che ha consentito al VII Torino di rifarsi sotto. Poi, nella ripresa, con la marcatura di Chiti, abbiamo allungato, sul 7-19, ma non abbiamo nuovamente concluso a dovere altre opportunità. Qualche situazione sfortunata, qualche fischio arbitrale discutibile e i nostri antagonisti hanno trovato il modo, nel finale, per operare il definitivo sorpasso. Peccato: così come a Verona e così come a Calvisano siamo stati puniti, negli ultimi istanti, dopo una gara all’insegna dell’equilibrio”. “Sul piano del gioco e del temperamento abbiamo dimostrato importanti qualità. Efficace la nostra reazione dopo la brutta sconfitta rimediata nel precedente turno contro il CUS Torino”. “Per noi è terminata una stagione esaltante. Complimenti davvero a tutti, ai giocatori e a tutto lo staff. Abbiamo, da ripescati, ben presto allontanato la zona bassa della classifica. Abbiamo ottenuto brillanti successi, anche contro formazioni di alta classifica e abbiamo consentito a tanti giovanissimi di acquisire preziose esperienze. Anche qua a Settimo Torinese, si sono ritagliati un ruolo da protagonisti Lorenzo Caratori Tontini, flanker classe 2007, non ancora diciannovenne, e Pietro Celi, apertura classe 2006, non ancora ventenne. Siamo, almeno per ora, davanti in classifica a quel Valsugana/Padova che nella scorsa stagione, nell’ultima partita della stagione, ci aveva battuto e impedito di festeggiare sul campo la promozione in A1”. “Per tutti quanti, poche settimane di riposo. Dal primo giugno ripartiremo per prepararci al prossimo torneo”. Una curiosità statistica, significativa. Nelle sei gare giocate in trasferta nel girone di ritorno, i biancoverdi sono sempre andati a punti. “Sì, segno di gare sempre equilibrate. Però in futuro dovremo essere più pratici e vincere questo tipo di gare che si decidono in volata...”.

In pillole la cronaca dell’incontro, disputato sotto un sole caldo ed impietoso. Biancoverdi subito vivaci e abili nel costruire ottime trame. Non giungono a sorpresa le mete siglate dal centro Edoardo Mannelli, al 14’, e dal mediano di mischia Andrea Rossi al 18’. L’estremo Rocco Del Bono – nella circostanza capitano – trasforma. Labronici avanti 0-12 al giro di boa della frazione. Il VII Rugby Torino accorcia di distanze, in chiusura di primo tempo, con il mediano Russo. L’apertura Raveggi trasforma. Il 7-12 all’intervallo va decisamente stretto ai livornesi, che toccano in avvio di ripresa (43’) nuovamente il massimo margine di più 12 con la meta del seconda linea Ranieri Chiti, trasformata da Del Bono (7-19). Non è impeccabile la difesa degli ospiti in occasione delle azioni avversarie concluse con le mete realizzate da due giocatori di mischia, il pilone Montaldo Lo Greco ed il terza linea Mezzano. Russo condisce con le due trasformazioni e al 59’, per la prima volta dall’inizio della partita, i locali hanno il naso avanti (21-19). La gara si decide nell’ultimo quarto d’ora. Al 65’ da posizione non facilissima, Del Bono indirizza tra i pali il piazzato che permette ai labronici di operare il controsorpasso: 21-22. Al 70’ meta di forza del tallonatore dei locali Cherubini. Agevole la trasformazione di Russo e per la prima volta piemontesi sul più sei: 28-22. Splendida l’iniziativa a tutto campo che consente al 73’ all’ala degli ospiti Tazio Meini di schiacciare sulla bandierina di destra. Dall’angolo è preciso il calcio di trasformazione di Del Bono: Unicusano nuovamente avanti, 28-29. Al 79’ l’episodio decisivo. Il VII Torino, con l’ala Canzani, opera il break e permette al compagno di reparto, il centro Nanetti di depositare in meta. Russo trasforma, per il definitivo 35-29. Bastava poco ai livornesi per chiudere il torneo con il bòtto. Ma la sconfitta non scalfisce il lavoro di un’ottima stagione, la prima giocata in un campionato a girone unico nazionale dopo ben 13 anni d’attesa (il precedente, per i biancoverdi, risaliva al 2011/’12).

La nuova classifica del campionato di serie A1 (formalmente il girone 1 di serie A): Parabiago 68 p.; Calvisano 60; CUS Torino 59; Verona 54; Avezzano e Capitolina Roma 45; Livorno* 40; Valsugana/Padova 39; VII Rugby Torino* 29; Petrarca Padova cadetta 26. *Livorno e VII Rugby Torino una partita in più. Domani, si completerà il quadro del 18° ed ultimo turno con Verona – Calvisano (h 15.30), Petrarca cadetta – Capitolina (h 15.30), CUS Torino – Parabiago (h 15.30) e Avezzano – Valsugana/Padova (h 14.30). Le prime tre ai playoff promozione, insieme alla miglior squadra dei tre gironi territoriali di serie A2 (formalmente i gironi 2, 3 e 4 di serie A). Non sono previste retrocessioni.

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