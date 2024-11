Rugby di A. Unicusano Livorno – Civitavecchia Centumcellae 40-14

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa di Unicusano Livorno Rugby a cura di Alessandra Lavorenti

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE 40-14

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Del Bono (20’ st Martinucci); Meini, Giunta, Lenzi G., Zannoni N. (6’ pt Casini T.); Celi P., Tomaselli J. (30’ st Rossi A); Freschi L., Ianda (20’ st Raffo), Freschi E.; Gragnani Giac. (cap.) (32’ st Giusti), Bitossi (5’ st Liperini T.); Tangredi, Echazu Molina (30’ st Andreotti M.), Brasini (30’ st Ficarra). All.: Riccardo Squarcini.

CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE: Alegiani (4’ st Levantaci); Rossi M., Vender (4’ st Borgna), Garcia Medici, Castellucci; Perozzi Franzini, Nastasi; Asoli, Ciaraldi, Fabiani; Duca (cap.), Borraccino (4’ st Fraticelli); Ramirez (22’ st Manuelli), Orchi, Centracchio (20’ st Simeone). A disp.: De Paolis, Kudin, Daddi. All.: Umberto De Nisi.

ARBITRO: Pedezzi (assist.: Oscar Muscio di Pistoia e Gabriele Marinai di Livorno).

MARCATORI: nel pt (28-7) 3’ m. Echazu Molina tr. Del Bono, 7’ m. Ianda tr. Del Bono, 13’ e 24’ m. Celi P. tr. Del Bono, 37’ m. Rossi M. tr. Perozzi Franzini; nel st 5’ m. Ciaraldi tr. Perozzi Franzini, 19’ m. Freschi L. tr. Del Bono, 22’ m. Meini.

NOTE: giornata nuvolosa. Espulsioni temporanee per Asoli (16’ st) e per Raffo (37’ st) In classifica 5 punti per l’Unicusano, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (sei mete all’attivo) e 0 punti per il Civitavecchia, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (due mete all’attivo).

Il quadro della 5° giornata di serie A, girone 4 (di fatto il girone centro-meridionale della serie A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – Primavera Roma 53-12 (5-0), La L’Aquila – Paganica 27-14 (4-0), Unicusano Livorno – Civitavecchia Centumcellae 40-14 (5-0), Ur Firenze – Napoli/Afragola 21-0 (4-0), Villa Pamphili Roma – Roma Olimpic 17-52 (0-5). La classifica: Ur Firenze 22 p.; Unicusano Livorno 20; Roma Olimpic 19; Civitavecchia C. 16; Romagna 12; Primavera Roma e La L’Aquila 10; Paganica 9; Napoli/Afragola 6; Villa Pamphili Roma 0. Nel prossimo turno, domenica 1 dicembre, l’Unicusano Livorno giocherà sul campo della Primavera Roma.

LIVORNO – Il poker è servito. Quarta vittoria condita dal bonus-attacco consecutiva per lo scatenato Unicusano Livorno. Stavolta sotto le grinfie di Gragnani e compagni finisce il Civitavecchia Centumcellae, squadra temibile, che aveva guadagnato nelle sue precedenti quattro partite la bellezza di 16 punti. I biancorossi laziali, superati con un perentorio 40-14 (6 mete a 2), scivolano dal secondo al quarto posto. I biancoverdi labronici, invece, salgono dalla terza alla seconda posizione e rosicchiano un punticino alla capolista UR Firenze. La formazione gigliata, in questa domenica, ha vinto contro la Napoli/Afragola, ma non ha centrato il bonus aggiuntivo. I fiorentini vantano ora solo due lunghezze di margine sull’Unicusano. Le due compagini toscane si affronteranno nell’ultima di andata. Prima di quel confronto, per i livornesi, sono in programma tre gare al cospetto di antagonisti non di prima fascia. Il quadro per i ragazzi di Riccardo Squarcini è decisamente roseo.

Il quadro della 5° giornata di serie A, girone 4 (di fatto il girone centro-meridionale della serie A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – Primavera Roma 53-12 (5-0), La L’Aquila – Paganica 27-14 (4-0), Unicusano Livorno – Civitavecchia Centumcellae 40-14 (5-0), Ur Firenze – Napoli/Afragola 21-0 (4-0), Villa Pamphili Roma – Roma Olimpic 17-52 (0-5). La classifica: Ur Firenze 22 p.; Unicusano Livorno 20; Roma Olimpic 19; Civitavecchia C. 16; Romagna 12; Primavera Roma e La L’Aquila 10; Paganica 9; Napoli/Afragola 6; Villa Pamphili Roma 0. Nel prossimo turno, domenica 1 dicembre, l’Unicusano Livorno giocherà sul campo della Primavera Roma.

Eccellente l’avvio di gara biancoverde. Al 3’ è il valido tallonatore italo-argentino Echazu Molina a schiacciare in meta di forza. L’ottimo estremo Del Bono trasforma: 7-0. Il Civitavecchia può contare su un pacchetto solido, ma fa fatica a contenere le dinamiche offensive avversarie. I biancoverdi proseguono il loro show e al 7’, con la meta del prezioso terza ala Ianda – trasformata dal cecchino Del Bono -, allungano. 14-0 e la situazione è già delineata. I livornesi divertono e si divertono. Al 13’ e al 24’ è il talentuoso mediano di apertura Pietro Celi (classe 2006, nazionale giovanile) a finalizzare oltre la fatal linea bianca due azioni irresistibili. Del Bono continua a realizzare le trasformazioni e, soprattutto, poco dopo il giro di boa del primo tempo i biancoverdi, sul 28-0, hanno già di fatto in ghiaccio, successo e bonus-attacco. In chiusura di frazione, il Civitavecchia accorcia le distanze con la meta dell’ala Marco Rossi. L’apertura Perotti Franzini trasforma: 28-7 all’intervallo. Nella prima parte della ripresa, i biancoverdi sembrano paghi e allentano in parte la presa. Ne approfittano gli ospiti per siglare la seconda meta (a segno il flanker Ciaraldini). Perotti Franzini trasforma: 28-14 al 45’, ma l’incontro non dà la sensazione di essere riaperto. L’Unicusano riprende a macinare gioco. Tutti i reparti continuano a mostrare qualità di primissimo piano per la categoria. La meta del valido terza ala Luigi Freschi, condita dalla trasformazione di Del Bono, permette di ritornare sul più 21 (35-14 al 59’). L’ultima marcatura del match giunge al 62’: la meta dell’attivo trequarti Meini (Celi non inquadra la porta nella successiva trasformazione) consente ai livornesi di fissare il risultato conclusivo sul 40-14. I labronici, dopo la sconfitta del primo turno sul campo della Roma Olimpic, hanno messo il turbo. Il mirino è puntato sul primo posto, l’unico piazzamento utile per accedere ai play-off. Il sogno di passare nel girone 1 di A (di fatto l’A1) non rappresenta un sogno mostruosamente proibito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©