Rugby. Gesi, esordio da titolare in azzurro al Sei Nazioni contro la Scozia

Quando, il 26 giugno 2004, il terza linea Andrea De Rossi ha giocato, a Bucarest contro la Romania, la sua 34esima ed ultima partita con la maglia della nazionale, Simone Gesi – trequarti ala nato il 23 maggio 2001 – aveva compiuto, da poche settimane, appena tre anni. Andrea De Rossi (che vanta anche 5 cap da capitano azzurro) è stato, prima di Simone Gesi, l’ultimo giocatore livornese, sportivamente nato nel Livorno Rugby e poi esordiente nei campionati seniores con la maglia biancoverde del glorioso club delle Tre Rose, a disputare gare con l’Italrugby. Prima di Andrea De Rossi (in nazionale dal 1999 al 2004) e di Simone Gesi (il figlio, nipote e fratello d’arte che giocherà titolare sabato contro la Scozia nell’ultima giornata del ‘Sei Nazioni 2023’) hanno potuto festeggiare la gioia di difendere i colori della nazionale maggiore, partendo dalle giovanili e dalla prima squadra del Livorno Rugby (o Rugby Livorno che dir si voglia), i campioni labronici Romano Sciacol (apertura-centro classe ‘36; 1 cap nel ‘65), Franco Mazzantini (pilone-terza linea classe ‘37, 3 cap tra il ‘65 e il ‘67), Fabrizio Gaetaniello (estremo classe ‘54; 39 cap – 11 da capitano – tra il ‘75 e l’‘83), Marzio Innocenti (terza linea classe ‘58, 42 cap – 20 da capitano – tra l’‘81 e l’‘88), Fabio Gaetaniello (centro classe ‘58, 30 cap tra l’‘80 e il ‘91), Massimo Goti (pilone, classe ‘63, 1 cap nel ‘90), Leandro Manteri (ala, classe ‘68, 4 cap nel ‘96), Gianluca Guidi (mediano di mischia, classe ‘68, 6 cap tra il ‘96 e il ‘97), Matteo Mazzantini (mediano di mischia, classe ‘76, 9 cap tra il 2000 e il 2003) e Diego Saccà (ala classe ‘81, 1 cap nel 2003).

Ecco il comunicato ufficiale della FIR nel quale viene comunicata la formazione dell’Italia nell’impegno di questo sabato in Scozia.

Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 18 marzo alle 12.30 locali (13.30 italiane) affronterà la Scozia al Murrayfield Stadium nella quinta ed ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2023, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Tv8. Sarà il confronto numero trentacinque tra le due squadre, il numero diciassette in Scozia, ed assegnerà la “Cuttitta Cup”. Quattro i cambi nel XV titolare rispetto alla sfida contro il Galles e due esordienti in lista gara, l’ala Simone Gesi ed il secondo tallonatore Marco Manfredi, che portano potenzialmente a ventitré – nel caso Manfredi dovesse scendere in campo – sul numero i giocatori che hanno giocato per la prima volta in Nazionale sotto la gestione Crowley. Triangolo allargato inedito formato da Allan, Bruno e appunto dall’esordiente Simone Gesi, confermata la coppia di centri Brex-Menoncello, le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco che per la prima volta scenderà in campo da titolare nel Sei Nazioni dopo aver vestito la prima maglia numero nove contro il Portogallo nel tour estivo 2022. Conferma in terza linea per Lorenzo Cannone, Sebastian Negri e capitan Lamaro. In seconda linea insieme a Ruzza ci sarà Iachizzi, anche lui come Fusco alla prima da titolare nel torneo. Torna dal primo minuto Marco Riccioni che completerà la prima linea con Nicotera e Fischetti, sempre titolari in questo Sei Nazioni. Pronti a subentrare dalla panchina Manfredi per il primo cap, Zani, Ceccarelli, Niccolò Cannone, Pettinelli, Zuliani, Alessandro Garbisi – al rientro in lista gara dopo il Tour Estivo 2022 – e Morisi. Non viaggeranno in Scozia con la squadra Rizzoli, Page-Relo e Favretto che faranno ritorno ai propri club di appartenenza. “Siamo rimasti delusi dalla prestazione contro il Galles: abbiamo affrontato questo aspetto durante questa settimana e non vediamo l’ora di affrontare la sfida di sabato contro un’ottima squadra come la Scozia” ha dichiarato Kieran Crowley. Arbitrerà il match l’australiano Angus Gardner.

V giornata – 18.03.23 – Edimburgo, Murrayfield – ore 12.30 locali (13.30 Italiane)

Scozia v Italia

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Harlequins, 70 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 11 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 22 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

11 Simone GESI (Zebre Parma, esordiente)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 23 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 12 caps) –

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 7 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 25 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 45 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 40 caps)

4 Edoardo IACHIZZI (Vannes, 4 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 18 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 11 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 29 caps)a disposizione

16 Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 20 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 25 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 29 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 11 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 9 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

23 Luca MORISI (London Irish, 43 caps)

