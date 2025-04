Rugby. I Lions U10 vincono il torneo nazionale di Reggio Emilia

Strepitosa l’impresa compiuta dalla LundaX Lions Amaranto under 10 sul campo ‘Canalina’ e allo stadio ‘Mirabello’ di Reggio Emilia, sedi del prestigioso torneo nazionale ‘Città del Tricolore’, giunto alla sua dodicesima edizione. La scatenata formazione livornese, con un poker di successi, si è aggiudicata il gradino più alto del podio dell’evento, valido anche per il 9° Memorial ‘Alberto Cigarini’.

La splendida kermesse, organizzata dal Valorugby Emilia, ha, complessivamente, tra under 12, 10, 8 e 6, coinvolto oltre 700 mini rugbisti. Un primo posto meritatissimo quello ottenuto nella categoria under 10 dai livornesi: un primo posto che premia il serio lavoro effettuato da tutto l’ambiente e che ovviamente premia gli sforzi di questi validissimi atleti, nati – beati loro… – negli anni 2015 e 2016. Ecco l’elenco degli atleti labronici, guidati dagli impagabili allenatori-educatori Davide Strazzullo, Marco Lorenzoni, Rebecca Scardino e Alessandro Landi, primi classificati nell’importante torneo reggiano: Mattia Vitiello, Leon Quarto, Giorgio Lorenzoni, Davide Bargellini, Samuele Fraschetti, Davide Litrico, Giorgio Formichini, Andrea Sardi, Nico Leo, Francesco Pinna, Giulio Cipriani, Andrea Doveri, Eduard Mihai Pop. Quindici, per la categoria, le squadre al via dell’evento. Formazioni di spessore provenienti dall’Emilia, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Lazio e dalla Toscana. Fuori dai denti: 15 delle migliori realtà nel panorama rugbistico a livello propaganda. Nette le affermazioni ottenute nelle due partite valide per il proprio girone eliminatorio: 6-0 (ogni meta un punto) contro il Parma ‘2’ e 5-1 contro i mantovani del Viadana. In carrozza la qualificazione alla semifiale, dove gli amaranto hanno incrociato le armi con i lombardi del Seregno. Altra sfida sempre saldamente in mano ai livornesi, che si sono imposti con un netto 5-0. La finale ha opposto la LundaX Lions Amaranto ed il Rugby Milano, indiscutibilmente le migliori squadre impegnate nella kermesse. La finale, disputata nel primo pomeriggio al ‘Mirabello’, è risultata appassionante e ricca di emozioni, con i livornesi abili a piazzare la zampata vincente e ad imporsi 4-2. Giustificato l’entusiasmo dei giovanissimi atleti amaranto nel ritirare la coppa più ambita. Grandi feste da parte dei numerosi adulti che hanno affiancato gli atleti in questa ‘missione’. Evidentemente il lavoro paga sempre: anche contro squadre non toscane per la prima volta affrontate nel corso della stagione agonistica i risultati parlano fin troppo chiaro. Domenica prossima amaranto impegnati nella prima edizione del torneo interregionale ‘Città di Pontedera’. L’appetito vien mangiando…

