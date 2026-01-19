Rugby Lions Amaranto: gli under 14 amaranto vincono il derby contro i biancoverdi

Due ravvicinate sfide giocate tra mercoledì 14 e sabato 17 gennaio. I due incontri, validi per l’ottava giornata della cosiddetta fase regionale ‘1’ di categoria, hanno rappresentato il rientro agonistico dopo le meritate vacanze natalizie e, soprattutto, hanno pienamente confermato la qualità dell’ampia rosa

Mattia Ceselli, Paolo Gelli, Giacomo Borgioli, Gianluca Varamo, Zeno Cellai, David Onuawuchi, Diego Turchi, Nicola Marchesini, Tommaso Palermo, Edoardo Bani, Tommaso Pinna, Federico Abbiuso, Niccolò Lorenzo Schepis, Matteo Bertolini, Filippo Aldovardi, Biagio Calloni, Cesare Botti, Gabriele Guerrera, Mirco Rossi, Denis Landucci, Dario Bernardoni, Gabriele Scirè, Dario Domenici, Gabriele Carta, Vittorio Ciaravolo, Diego Banchetti, Gregorio Lonzi, Marco Vallerini e Alessandro Della Santa sono i 29 rugbisti utilizzati dagli allenatori degli under 14 dei Lions Amaranto Livorno, Emanuele Bertolini, Vittorio Abbiuso e Matteo Bernardoni nelle due ravvicinate sfide giocate tra mercoledì 14 e sabato 17 gennaio. I due incontri, validi per l’ottava giornata della cosiddetta fase regionale ‘1’ di categoria, hanno rappresentato il rientro agonistico dopo le meritate vacanze natalizie e, soprattutto, hanno pienamente confermato la qualità dell’ampia rosa. Tutti i giocatori – sia i classe 2012, al loro secondo anno tra gli under 14, sia i classe 2013, che fino alla scorsa stagione giocavano tra i propaganda, negli under 12 – stanno crescendo a vista d’occhio. Di spessre sia la partita disputata mercoledì sul campo del Bellaria Pontedera (formalmente con la squadra ‘1’), chiusa con l’affermazione dei locali 36-14, sia la partita vinta sabato (formalmente con la squadra ‘2’), in casa, sul ‘Priami’ di Stagno, contro il Livorno Rugby 34-15. Nella categoria, le partite di campionato vengono omologate con il sistema del punteggio australe, anche se non viene stilata una graduatoria generale. Nello specifico, cinque punti (successo e bonus-attacco) per il Bellaria e cinque punti per i Lions ‘2’. Ma al di là dei dettagli statistici, i due incontri in questione hanno assunto un sapore particolare. Nel match di Pontedera, si sono affrontate rappresentative di due realtà che dalla scorsa estate hanno dato vita al progetto sinergico del Granducato 2025: gli atleti del 2012 dei Lions e del Bellaria, nella prossima stagione, giocheranno – insieme ai classe 2011 – fianco a fianco nella squadra under 16 dei ‘Granduchi’ biancorossi. Nel derby cittadino del ‘Priami’, i Lions ‘2’ hanno giocato con la spinta del fuoriclasse Gianmarco Lucchesi: il tallonatore classe 2000 del Tolone e della nazionale – livornese e rugbisticamente nato e cresciuto nel vivaio dei ‘Leoni’ – ha dato la carica agli amaranto, presentandosi, prima del confronto, nel loro spogliatoio. Lions ‘2’ – Livorno si è giocato subito al termine del confronto di B tra le prime squadre dei Lions e l’Olbia. Un sabato intenso, vissuto dal gruppo degli under 14 – coinvolti tutti, anche gli atleti utilizzati tre giorni prima a Pontedera – nel duplice ruolo di spettatori (prima) e attori protagonisti (dopo). Tra gli under 14, si gioca con squade di 13 giocatori: pacchetti leggeri, composti solo da sei elementi (senza cioè terze linee ali). Le mischie – che non sono previste fino agli under 12 – sono ingaggiate, ma con le regole del ‘no contest’.

