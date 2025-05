Rugby Livorno, il cammino per l’A1 continua con il triangolare

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno a cura di Alessandra Lavorenti

I ragazzi di Squarcini scenderanno di nuovo in campo il 18 maggio. Le prime due classificate del triangolare giocheranno nella prossima stagione il girone 1 di A (in altre parole l’A1): un campionato nazionale con dieci squadre al via, secondo per importanza solo al torneo di A Elite, a sua volta composto da dieci compagini

Domenica 11 maggio l’Unicusano Livorno Rugby tirerà il fiato: nella prima partita del triangolare tra le vincenti dei tre gironi di A2 si affronteranno, in terra bresciana, allo stadio ‘San Michele’, il Rugby Calvisano ed il Valsugana Rugby Padova. Il 18 maggio entreranno in scena i biancoverdi di Riccardo Squarcini, che incroceranno le armi con la squadra vincente della prima giornata: impegno casalingo, al ‘Carlo Montano’, se ci sarà da giocare con il Calvisano, o impegno esterno, al campo di via Querini a Padova, se ci sarà da sfidare la formazione veneta.

Poi, è evidente, il 25 maggio si disputerà l’ultima partita del mini-torneo tra l’Unicusano e la squadra che perderà il confronto di domenica 11: in ogni caso si chiuderà in quella occasione la lunga annata agonistica, iniziata, per i labronici, otto mesi prima, sabato 21 settembre 2024 con la sfida interna di Coppa Italia con i reggiani del Valorugby.

Le prime due classificate del triangolare giocheranno nella prossima stagione il girone 1 di A (in altre parole l’A1): un campionato nazionale con dieci squadre al via, secondo per importanza solo al torneo di A Elite, a sua volta composto da dieci compagini. Valsugana Padova, Calvisano e Unicusano Livorno, dopo aver chiuso in prima posizione rispettivamente i gironi 3, 2 e 4 di A (di fatto i gironi territoriali di A2), hanno perso, domenica scorsa, in casa, nei barrage validi per i quarti di finale dei playoff per la promozione in A Elite – tutte a testa alta, al termine di incontri equilibrati -, contro Biella, Paese e Verona, formazioni che hanno terminato al secondo, terzo e quarto posto il torneo di A1.

La netta sensazione è che tutte e tre le squadre impegnate in questo triangolare da giocare tra l’11 e il 25 maggio siano di spessore e abbiano i mezzi per ben figurare, nella prossima annata, in A1. Ricapitolando, l’Unicusano Livorno questo 11 maggio, sette giorni dopo la splendida gara giocata, di fronte ad un pubblico record, contro il Verona, starà alla finestra, spettatrice interessata di quanto accadrà dalle 15:30 a Calvisano.

I labronici giocheranno la loro prima gara del triangolare solo il 18: da definire se in casa con il Calvisano o in trasferta contro il Valsugana Padova. E in ogni caso sarà una sfida delicatissima, nella quale si dovrà giocare al massimo delle possibilità, per strappare un buon risultato e mettere la classica ciliegina sulla torta di un’annata eccellente, caratterizzata da 17 vittorie consecutive e da numeri record registrati nel corso di una indimenticabile regular season.

