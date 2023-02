Rugby, Lorenzo Nanni in nazionale under 19

L'esultanza di Nanni dopo una meta in una foto scattata da Alessandra Lavorenti e gentilmente concessa dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno

Lorenzo Nanni è un fortissimo trequarti classe 2004, livornese, rugbisticamente nato e cresciuto nelle giovanili biancoverdi e titolare nel ruolo di centro nella prima squadra dell’Unicusano in serie A

Il nome di Lorenzo Nanni, il fortissimo trequarti classe 2004 livornese, rugbisticamente nato e cresciuto nelle giovanili biancoverdi e titolare nel ruolo di centro nella prima squadra dell’Unicusano (serie A), figura nell’elenco degli atleti selezionati dal responsabile tecnico della nazionale under 19, Paolo Grassi (livornese ex giocatore del Livorno Rugby), in vista dei tre giorni di raduno in programma dal 14 febbraio presso la Cittadella del Rugby di via Moletolo, a Parma. Dal centro federale, la comitiva azzurra si sposterà il 15 per una sessione di allenamento congiunto con il Rugby Colorno (Top10). Lo stage terminerà nel primo pomeriggio di giovedì 16.

Paolo Grassi ha selezionato per il raduno azzurro ventinove atleti.

I CONVOCATI

Mirko BELLONI (VERONA RUGBY)

Luca BELLUCCI (G.S. FIAMME ORO RUGBY)

Francesco BINI (FLORENTIA RUGBY)

Lorenzo CASILIO (RUGBY PAESE)

Giovanni CINQUEGRANI (BENETTON RUGBY TREVISO)

Samuele Romeo DESTRO (VERONA RUGBY)

Tommaso FERRARI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Andrea FRATTOLILLO (RUGBY PETRARCA)

Ferdinando FUSARI (G.S. FIAMME ORO RUGBY)

Francesco GANDOSSI (RUGBY ROVATO)

Francesco GENTILE (RUGBY VIADANA 1970)

Elimane Gueye GUEYE (TRASVECTA RUGBY CALVISANO)

Francesco IMBERTI (CUS TORINO)

Lorenzo LA TERZA (RUGBY PETRARCA)

Francesco Luca MICOLINI (RUGGERS TARVISIUM)

Samuele MIRENZI (VII RUGBY TORINO

Lorenzo NANNI (LIVORNO RUGBY)

Vittorio PADOAN VITTORIO (BENETTON RUGBY TREVISO)

Devide SALVAN (RUGBY FRASSINELLE)

Marco SCALABRIN (BENETTON RUGBY TREVISO)

Valerio SICILIANO (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Tommaso SIMONI (VALPOLICELLA RUGBY 1974)

Leonardo SODO MIGLIORI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Federico TELANDRO (RUGBY PETRARCA)

Tommaso TOMASONI (RUGBY ROVATO)

Tommaso TONETTA (VERONA RUGBY)

Andrea TONINELLI (RUGBY ROVATO ASD

Marco VALLONCINI (RUGBY ROVATO)

Cesare ZUCCONI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

