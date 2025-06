Rugby Old. I Pirati si laureano campioni d’Italia. Dominata la finale tricolore con Brescia

La squadra, allenata da Federico Guidi e Francesco Mariotti e capitanata dal suo presidente, Stefano Pagni, ha ottenuto in questo primo sabato del mese di giugno, su uno dei propri terreni di gioco - il ‘Santa Costanza’ - il suo primo titolo tricolore

La squadra Old (over 35) più forte d’Italia è una rappresentativa di una territorio esteso per circa 1.214 km quadrati. La squadra di rugby in questione è quella dei Pirati, che nelle proprie fila annovera elementi di tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa, e che conta su due quartieri generali, il ‘Tamberi’ di via Russo, a Livorno, e il ‘Santa Costanza’ di via Azzurri d’Italia, a San Vincenzo. La squadra in questione, allenata da Federico Guidi e Francesco Mariotti e capitanata dal suo presidente, Stefano Pagni, ha ottenuto in questo primo sabato del mese di giugno, su uno dei propri terreni di gioco – il ‘Santa Costanza’ – il suo primo titolo tricolore. Uno scudetto che nel mondo della palla ovale mancava alla costa toscana dal giugno 2000, quando a trionfare nel campionato giovanile di categoria fu il Rugby Livorno under 18. A San Vincenzo, i Pirati hanno dominato la finale CIRO (Campionato Italiano Rugby Old): fin troppo eloquente il punteggio di 5-0 (ogni meta un punto) con cui i livornesi si sono sbarazzati dei pari età del Brixia, la franchigia di Brescia che a sua volta si era qualificata all’atto conclusivo Old dopo il primo posto nel proprio torneo territoriale, quello dell’area Lombardia – Piemonte. Nel campionato CIRO, non sono previsti punti di piede ed il risultato è determinato unicamente dal numero delle mete siglate. I Pirati – che avevano ottenuto il secondo posto nazionale nel 2022 ed il terzo nel 2024 – chiudono così la propria strepitosa stagione agonistica con un filotto di soli successi (otto in tutto su otto gare ufficiali). Sette le vittorie conquistate nel corso del campionato toscano, il torneo disputato prima della finale con il Brixia. In tutto, nell’arco delle otto gare ufficiali, 43 mete realizzate e solo 5 incassate. Nel campionato CIRO sono attive solo squadre delle tre succitate regioni: le altre formazioni Old, per scelta, non sono iscritte al campionato ma si limitano a disputare tornei e gare amichevoli. Tra i grandi meriti dei Pirati, l’aver coinvolto una rosa ampia e di qualità, composta da tanti giocatori che, nella prima parte della propria carriera (è brutto dire ‘quando erano giovani’….) hanno giocato anche nel massimo campionato senior. Formazione, quella dei Pirati, davvero forte per la realtà Old, completa, valida in tutti i reparti e con precisi punti di riferimento. In rigoroso ordine alfabetico, i 38 (!) Pirati splendidi protagonisti contro il Brixia (giocatori livornesi che dunque si possono fregiare del titolo di campioni d’Italia): Marco Anello, Francesco Aringhieri, Andrea Bernieri, Daniele Biagiotti, Matteo Bonaretti, Alessandro Borghesi, Paolo Castagnini, Valerio Comandi, Nicholas Costantini, Fabrizio Del Fiorentino, Marino Dell’Omodarme, Gianni Favilli, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Matteo Gherardini, Luigi Gori, Gianni Incardona, Giovanni Lunardi, Cristian Malossi, Matteo Marcel, Francesco Mariotti, Alberto Mazzi, Bruno Milesi, Andrea Pacchini, Stefano Pagni (cap.), Carmine Passante, Davide Passante, Gabriele Pelletti (vice cap.), Federico Petrantoni, Simone Piacentini, Federico Pieretti, Dario Provinciali, Deashuwa Recchi, Riccardo Sciacol, Gabriele Secci, Ciro Sportiello, Tiziano Stacchini, Marco Raffaele Tomaselli.

Partenza sprint dei Pirati, che sbloccano subito al 2’ la situazione con una marcatura frutto di un’ottima giocata del talentuoso mediano di apertura Pelletti, lesto a ‘leggere’ l’unico pertugio lasciato nella linea arretata dei bresciani: 1-0. Una serie di infortuni costringono gli allenatori Guidi e Mariotti ad apportare modifiche nel mosaico della propria linea dei trequarti, ma la musica, sul campo sanvincenzino, non cambia, con i Pirati che sfiorano, con Recchi prima e Stacchini poi, la meta del 2-0. La seconda marcatura dei livornesi è nell’aria e si materializza al 15’ con lo stesso pilone Stacchini, che, dopo un’azione sviluppata su più fasi, viene servito sulla fascia e – con uno scatto degno del miglior Capuozzo – schiaccia oltre la fatal linea bianca: 2-0. Passano pochi minuti e ancora sua azione insistita, a tutto campo, l’attivo Del Fiorentino va a depositare in velocità in meta: 3-0. Si chiude il primo tempo con i Pirati che possono coccolarsi il largo margine, frutto di un eccellente lavoro in attacco e di una perfetta organizzazione in fase difensiva. La ripresa viaggia sulla falsariga del primo tempo: i padroni di casa appaiono a livello tecnico superiori rispetto ai solidi avversari. Si scaldano un po’ troppo gli animi, con l’arbitro costretto a ricorrere ai cartellini. Due rossi costringono i Pirati a giocare 13 contro 15, ma la doppia inferiorità numerica non abbassa la qualità della prestazione dei livornesi, che allungano per il definitivo 5-0 con le mete, giunte al 50’ e al 55’, messe a segno dal valido Recchi e da uno dei migliori in campo, Del Fiorentino (per lui ‘doppietta’). Alla franchigia del Brixia non resta che complimentarsi con gli avversari, che hanno legittimato la larga affermazione. Questi Pirati non sono troppo vecchi per laurearsi campioni d’Italia… Una stagione strepitosa, con la ciliegina di un titolo italiano festeggiato di fronte al pubblico amico. Un sabato indimenticabile per il rugby della costa toscana.

