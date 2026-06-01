Rugby. Oltre 2.000 presenze per “I’m a Lion”: successo da record a Stagno

Sessanta squadre provenienti da otto regioni e un weekend di grande rugby all’Emo Priami. La settima edizione del torneo dei Lions Amaranto conquista atleti, famiglie e appassionati

È un’impresa ardua descrivere a parole le fortissime emozioni che hanno regalato gli eventi agonistici e le iniziative collaterali vissute nel torneo ‘I’m a Lion’, la kermesse andata in scena sabato 30 e domenica 31 maggio presso l’Emo Priami di Stagno, impianto comunale gestito dai Lions Amaranto Livorno. Sono stati due giorni di rara intensità, caratterizzati da sport autentico, grande partecipazione e spirito di comunità. Oltre 2.000 appassionati hanno varcato i cancelli dell’impianto di via Marx nel corso del fine settimana, vivendo un’esperienza che ha lasciato il segno.

La settima edizione del torneo ha visto la partecipazione di 60 squadre delle categorie under 14, 12, 10, 8 e 6, con la presenza di società provenienti da otto regioni italiane: Sardegna, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana. Dal punto di vista tecnico, il torneo ha offerto gare di alto livello in tutte le categorie, culminando con un apprezzato triangolare under 16 seven tra Lions Amaranto Livorno, Bellaria Pontedera e Tirreno Rugby Club. Ma il successo dell’evento non si misura soltanto nei numeri. ‘I’m a Lion’ 2026 ha rappresentato ancora una volta la forza e la vitalità del movimento amaranto, sostenuto dall’impegno di oltre cento volontari, giovani e adulti, uniti dall’amore per il rugby e per i colori del club.

Un contributo fondamentale è arrivato anche dagli sponsor, dalle associazioni del territorio, dal personale sanitario e dalle tante realtà che hanno collaborato alla manifestazione, rendendo possibile un evento ormai riconosciuto come uno dei più importanti appuntamenti giovanili del panorama rugbistico nazionale.

Un fine settimana che ha confermato la capacità dei Lions Amaranto di alzare continuamente l’asticella dell’organizzazione, superando ogni anno le aspettative e lasciando a giocatori, tecnici e famiglie il desiderio di tornare. Perché, dopo giornate come queste, è davvero difficile non innamorarsi del rugby.

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