Rugby serie A. L’Unicusano Livorno fa…15 vittorie consecutive

Foto di Alessandra Lavorenti gentilmente concessa dall'ufficio stampa dell'Unicusano Livorno Rugby

Quindici sono le vittorie consecutiva dell’Unicusano Livorno Rugby, ora sicuro anche a livello matematico del primo posto conclusivo del girone 4. Il sigillo dell’aritmetica, alla terz’ultima giornata della regular season, è stato conquistato grazie al successo al cardiopalma (16-19, con un piazzato all’ultimo istante di Rocco Del Bono)

POLISPORTIVA PAGANICA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 16-19

POL. PAGANICA: Cialente (cap.); Belsito, Soldati, Rotellini S., Del Zingaro; Nicita, Anitori (1’ st Lostia); Buli, Liberatore F., Giordani; Turavani (1’ st Lostia), Paolini (1’ st Cortesi L.) (29’ st Corridore); Liberatore Alessa. (1’ st Chiaravalle), Kilasonia, Liberatore Alessio (1’ st Federico). A disp.: Lattanzio, Corridore, Galeota, Cortesi A. All.: Sergio Rotellini.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Meini T.; Rossi, Giunta, Martinucci, Bianchi (17’ st Cristiglio L.); Del Bono, Tomaselli J.; Piras, Freschi E., Bitossi; Gragnani Giac. (cap.), Gambini (23’ st Raffo); Tangredi, Echazu Molina, Andreotti M. (6’ st Brasini). A disp.: Tchanturia, Ficarra, Tori, Carbonella, Chiesa T., Cristiglio L.. All.: Riccardo Squarcini.

ARBITRO: Riccardo Fagiolo di Roma (assist.: Andrea Meschini e Danilo Antonio di Pescara).

MARCATORI: nel pt (3-13) 8’ e 29’ cp Del Bono, 35’ cp Rotellini S., 40’ m. Piras tr. Del Bono; nel st 2’ m. Federico tr. Rotellini S., 19’ cp Rotellini S., 25’ drop Del Bono, 38’ cp Rotellini S., 41’ cp Del Bono.

NOTE: espulsioni temporanee per Buli (38’ pt) e Meini (22’ st). In classifica 1 punto per il Paganica, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e 4 punti per l’Unicusano, che ha vinto. Nessuna delle due squadre si è assicurato il bonus-attacco (una meta per parte).

PAGANICA (L’Aquila) – Quindici: un numero favoloso per lo sport della palla ovale. Quindici sono i giocatori in campo, tutti quanti disposti a sacrificarsi per un obiettivo comune. Quindici sono le vittorie consecutiva dell’Unicusano Livorno Rugby, ora sicuro anche a livello matematico del primo posto conclusivo del girone 4. Il sigillo dell’aritmetica, alla terz’ultima giornata della regular season, è stato conquistato grazie al successo al cardiopalma (16-19, con un piazzato all’ultimo istante di Rocco Del Bono), ottenuto in questa domenica di fine marzo sul campo (scivoloso ed insidioso) ‘Enrico Iovenitti’ di Paganica. “Siamo orgogliosi – dice raggiante Gianluca Guidi, il carismatico direttore tecnico dei biancoverdi – del favoloso risultato conseguito. Complimenti a tutti e in particolare al nostro allenatore Riccardo Squarcini, che ha saputo condurre per mano questa squadra di uomini veri. Il successo ottenuto all’ultimo minuto a Paganica è favoloso, perchè colto in situazioni non facili, contro un avversario temibile, con le unghie e con i denti, nonostante le gravi assenze. È stato un fine settimana davvero fantastico per il nostro club, che ha saputo perfettamente organizzare, sabato il torneo under 14 ‘Boia de’ e questa domenica ha saputo cogliere un importante successo non solo a livello di serie A, ma anche nel campionato èlite under 16″.

Il quadro dei risultati della 16° giornata (7° di ritorno) di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Roma Olimpic – Romagna 28-26 (4-1); Primavera Roma – Civitavecchia Centumcellae 21-29 (0-5); Paganica – Unicusano Livorno 16-19 (1-4); UR Firenze – La L’Aquila 33-21 (5-0); Napoli/Afragola – Villa Pamphili Roma 33-17 (5-0). La classifica a due giornate dal termine: Unicusano Livorno 73 p.; Roma Olimpic 58; UR Firenze 59; Romagna 53; Civitavecchia C. 37; La L’Aquila 36; Paganica 30; Napoli/Afragola 26; Primavera Roma 21; Villa Pamphili Roma* -2. *Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Domenica prossima l’Unicusano Livorno ospiterà la Napoli/Afragola.

