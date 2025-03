Rugby serie A. L’Unicusano Livorno vince anche a Civitavecchia

Foto di Alessandra Lavorenti gentilmente concessa dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno

CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 11-61

CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE: Perotti Franzini; Castelucci (dal 23’ al 32’ pt Perelli) (17’ st Scotti), Auriemma, Garcia Medici, Daddi; Alegiani (14’ st Levantaci), Borgna (14’ st Borgna); De Paolis (20’ st Carparelli), Asoli (16’ st Fraticelli), Fabiani (cap.); Borraccino, Duca; Ramirez (1’ st Perelli), Tichetti E. (7’ st Battaglini), Hoxha. A disp.: Vender. All.: Umberto De Nisi.

UNICUSANO LIVORNO: Zannoni N.; Casini T., Giunta (30’ st Fedi), Cristiglio L. (21’ Piram), Chiesa T. (12’ st Rossi); Del Bono, Tomaselli J.; Mannelli, Piras (8’ st Bitossi), Ianda D. (1’ st Freschi E.); Gragnani Giac., Gambini; Tangredi (10’ st Ficarra) , Echazu Molina (22’ st Tori), Ficarra (1’ st Andreotti) . A disp.: Tchanturia. All.: Riccardo Squarcini.

ARBITRO: Paolo Acciari di Perugia (assist.: Vincenzo Iavarone e Eros Moretti di Perugia).

MARCATORI: nel pt (6-32) 2’ m. Mannelli tr. Del Bono, 5’ e 8’ cp Perotti Franzini, 15’ m. Gragnani Giac. tr. Del Bono, 24’ m. Piras tr. Del Bono, 27’ m. Zannoni N. tr. Del Bono, 32’ cp Del Bono; nel st 3’ cp Del Bono, 7’ m. tecnica Unicusano, 19’ m. Zannoni tr. Del Bono, 22’ cp Del Bono, 28’ m. Zannoni tr. Del Bono, 30’ m. Daddi, 32’ cp Del Bono.

NOTE: giornata ventosa. Man of the match Leonardo Cristiglio. Espulsioni temporanee per Ramirez (22’ pt), Daddi (4’ st) e Asoli (5’ st). Calci: Perotti Franzini 2/3, Del Bono 10/10. In classifica 0 punti per il Centumcellae, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (una meta realizzata) e 5 punti per l’Unicusano, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (sette mete realizzate).

CIVITAVECCHIA- La lanciatissima capolista Unicusano Livorno Rugby riscuote una splendida tredicesima. Grazie ad una prova decisamente brillante, ricca di sostanza e bel gioco, gli scatenati biancoverdi colgono la loro tredicesima vittoria consecutiva e mettono in cassaforte la qualificazione ai play-off. Netta e mai in discussione l’affermazione colta sul terreno del Centumcellae Civitavecchia (11-61, 1 meta a 7, 0 punti a 5 in classifica). Solo la matematica – non la logica – impone di aspettare ancora uno o due turni prima di celebrare la sicurezza del primo posto conclusivo. Restano 11 le lunghezze di margine sulla Roma Olimpic, la seconda forza del torneo, contro cui peraltro i labronici vantano gli scontri diretti favorevoli. Una domenica straordinaria per lo storico club livornese delle Tre Rose, caratterizzata anche dai bei successi ottenuti dalle rappresentative under 18 e under 16, rispettivamente contro l’Ur Firenze e contro il Bologna. Gli under 18 giocano il girone scudetto, gli under 16 il girone 1 meritocratico. Le basi dell’Unicusano Livorno Rugby sono solidissime.

A Civitavecchia, al cospetto di una squadra temibile, l’Unicusano ha disputato una partita eccellente. Tutti i reparti e tutti i settori si sono espressi su altissimi livelli. Compagine, quella allenata da Riccardo Squarcini, davvero forte per la categoria, dall’età media piuttosto bassa, con i mezzi per crescere ulteriormente. Feroce l’approccio del confronto. Pochi secondi dopo il drop d’inizio (2’), gli ospiti aprono le marcature: resteranno in vantaggio costentemente fino al termine. È il validissimo flanker Edoardo Mannelli – uno dei leaders della formazione – a schiacciare in meta, dopo una bella azione. L’apertura Rocco Del Bono – autore di una prova superba, e non solo per il 10/10 nei calci da fermo – trasforma: 0-7. I volitivi laziali provano a restare in scia e con due piazzati dell’estremo Perotti Franzini rosicchiano il margine (6-7 all’8’). Nella parte centrale del primo tempo, i biancoverdi aumentano ulteriormente i giri del proprio ottimo motore. La meta del sempre prezioso capitano (nonchè seconda linea) Giacomo Gragnani trasformata da Del Bono consente di scavare un solco oltre la fatidica soglia del break: 6-14 al 15’.Al 24’ un altro elemento dal rendimento continuo, il terza linea Emanuele Piras, sigla la terza meta della propria squadra. Del Bono trasforma: 6-21. I labronici vogliono chiudere anzitempo i conti e già al 27’, con l’implacabile (e implaccabile) estremo Nicola Zannoni realizzano la quarta marcatura pesante, quella che consegna il cosiddetto bonus-attacco. Del Bono condisce con la trasformazione e al 32’ calcia nella porta un nuovo piazzato. All’intervallo, sul 6-32, il match è da considerare chiuso a doppia mandata. I biancoverdi non sono ancora paghi. Al 43’ penalty di Del Bono, per il 6-35. Al 48’ meta tecnica (o di punizione che dir si voglia) per gli ospiti: 6-42. L’Unicusano continua a premere il piede sull’acceleratore: di ottima fattura le mete (la sesta e la settima della squadra, la seconda e la terza personali) di Nicola Zannoni (59’ e 66’). Del Bono realizza altri sette punti di piede (le due trasformazioni e un nuovo piazzato, al 62’). Sul 6-59 i biancoverdi toccano il massimo divario. Negli ultimi 10 minuti, il Centumcellae, con l’ala Daddi, trova la meta della bandiera (70’), prima del nuovo penalty di Del Bono, con cui la capolista fissa il risultato sull’11-61.

Il quadro dei risultati della 15° giornata (4° di ritorno) di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di serie A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Primavera Roma – Romagna 17-33 (0-5); Paganica – La L’Aquila 37-14 (5-0); Civitavecchia C. – Unicusano Livorno 11-61 (0-5); Napoli/Afragola – UR Firenze 16-22 (1-4); Roma Olimpic – Villa Pamphili Roma 64-14 (5-0).

La classifica a 4 turni dalla fine della regular season: Unicusano Livorno 64 p.; Roma Olimpic 53; UR Firenze 49; Romagna 47; La L’Aquila 35; Civitavecchia C. 33; Paganica 27; Primavera Roma 21 e Napoli/Afragola 21; Villa Pamphili Roma* -3. *Villa Pamphili Roma sconta 4 punti di penalizzazione. Nel prossimo turno, domenica 23 marzo, l’Unicusano Livorno ospiterà la Primavera Roma.

Riproduzione riservata ©