Rugby serie A, nuovo successo dell’Unicusano Livorno

Foto di Alessandra Lavorenti gentilmente fornite dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno

Si dice che le grandi squadre siano quelle capaci di vincere anche quando non giocano bene: evidentemente quella dell’Unicusano Livorno è una grande squadra. Pur senza brillare i biancoverdi si sono imposti in modo perentorio, 32-6 (cinque mete a zero), sulla rognosa Napoli/Afragola

di Giacomo Niccolini

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – NAPOLI/AFRAGOLA 32-6

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Meini T. (33’ st Mannucci); Casini T. (dal 29’ st Tchanturia), Giunta (33’ st Giammattei), Martinucci (21’ st Cristiglio L.), Citi (7’ st Tomaselli J.); Del Bono, Rossi; Piras (32’ Tori), Ianda D. (3’ st Carbonella), Raffo; Gragnani Giac. (cap.), Bitossi; Ficarra (14’ st Tangredi), Echazu Molina (20’ st Tchanuria), Andreotti M.. All.: Riccardo Squarcini.

NAPOLI/AFRAGOLA: Scaldaferri; Borsa (20’ st Pagnotta), Laperuta, Di Fusco, Antonelli; Balzi, Di Tota (3’ st Stanzione); Benedetti (28’ st Laezza), Esposito, Lapp; Iazzetta (22’ st Natale), Brusca (15’ st Belfiore); Guerriero (9’ st Russo), Errichiello (cap.), Tenga (24’ st Muro). All.: Nicolas Patricio De Gregori.

ARBITRO: Matteo Bertocchi di Sassari (assist.: Oscar Muscio di Pistoia e Mirko Di Camillo di Pescara).

MARCATORI: nel pt (17-6) 11’ m. Ianda, 16’ cp Scaldaferri, 28’ m. e tr. Del Bono, 31’ drop Balzi, 35’ m. Gragnani Giac.; nel st 16’ m. Del Bono, 20’ cp Del Bono, 33’ m. e tr. Del Bono, 35’ cp Del Bono.

NOTE: Espulsione definitiva, per somma di gialli (39’ st) per Laperuta. Espulsioni temporanee per Brusca (25’ pt), Laperuta (20’ st) e Tchanturia (23’ st). Calci piazzati: Del Bono 1/1, Scaldaferri 1/2. In classifica 5 punti per l’Unicusano Livorno Rugby, che ha vinto ed ha colto il bonus-attacco (cinque mete realizzate) e 0 punti per la Napoli/Afragola, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (zero mete realizzate).



LIVORNO – Pur senza brillare i biancoverdi si sono imposti in modo perentorio, 32-6 (cinque mete a zero), sulla rognosa Napoli/Afragola e hanno così inanellato il loro sedicesimo successo consecutivo. La lanciatissima capolista, già da sette giorni matematicamente certa di occupare la prima posizione al termine della regular season, ha ottenuto altri cinque punti, che consentono di scavare un solco ancor più profondo sulle altre formazioni sul podio della graduatoria: sia la Roma Olimpic, sia l'UR Firenze, in questa domenica di inizio aprile, hanno rimediato cocenti sconfitte. I ragazzi di Riccardo Squarcini non hanno giocato con la lucidità delle migliori partite, ma al contempo non hanno mai rischiato di perdere il confronto. Dopo aver sbloccato la situazione all'11', i padroni di casa hanno sempre condotto nel punteggio. A segno l'attivo flanker Diego Ianda, il seconda linea e carismatico capitano Giacomo Gragnani e il mediano di apertura Rocco Del Bono, top scorer con tre splendide mete in velocità, un piazzato e due trasformazioni. In campo, nuovamente, tantissimi giovani: titolari – e tra i migliori della sfida – i classe 2005 Leonardo Giunta e Cristiano Raffo e i classe 2004 Tommaso Casini e Andrea Rossi. Schierati nella ripresa, altri due validi elementi del 2005, Alessandro Carbonella e Edoardo Giammattei, e persino un ragazzo di appena 17 anni, Giorgio Mannucci, classe 2007, al suo esordio tra i seniores.

Al cospetto di una formazione dalla mischia pesante e arcigna, l’Unicusano fa fatica in avvio. All’11’, su ovale arpionato in touche, in zona d’attacco, da Raffo, il pacchetto labronico si esibisce in un brillante drive, consentendo a Ianda di schiacciare oltre la linea, sull’out sinistro: 5-0. I campani rispondono presente e al 16’ accorciano le distanze con un piazzato dell’estremo Scaldaferri: 5-3. Al 28’ inizia lo show personale di Del Bono: tutto solo il talentuoso numero dieci biancoverde semina un nugolo di avversari e deposita in meta. Lo stesso Del Bono trasforma per il 12-3. Al 31’, ancora punti di piede per gli ospiti, con l’apertura Balzi che droppa da posizione centrale: il suo calcio di rimbalzo finisce sopra la traversa, 12-6. In chiusura di tempo (35’), l’Unicusano mette definitivamente una distanza sopra la soglia del break nei cofronti degli antagonisti. A bersaglio Gragnani, dopo una touche in zona offensiva ed una mischia spontanea che chiama in causa un numero record di giocatori: 17-6 è la situazione al breve intervallo. Nella ripresa (53’) errore di Scaldaferri in un piazzato provato dalla grandissima distanza. L’Unicusano si affida alla classe di Del Bono per assicurarsi il prezioso punto relativo al bonus-attacco. Bella l’azione sviluppata sulla fascia destra, nella quale l’apertura dei locali buca la retrogurdia ‘nemica’: 22-6 e bonus in ghiaccio già al 56’. Al 60’ ennesimo marcatura di Del Bono, che indirizza nella porta il primo piazzato del suo match: 25-6. Il valzer delle sostituzioni non cambiano il canovaccio del confronto, con i labronici che continuano a spingere. Al 73’ Del Bono (e chi sennò?) parte nel corridoio centrale e schiaccia sotto la traversa, per la terza meta personale. Agevole la sua successiva trasformazione: 32-6. Finale nervoso, con il centro della Napoli/Afragola Laperuta che, a ridosso del fischio di chiusura, viene espulso per somma di gialli. È stata, nel corso della regular season, la nona partita giocata dai biancoverdi al ‘Carlo Montano’: in tali nove partite i livornesi hanno ottenuto il massimo (45 punti, con nove successi tutti quanti arricchiti dal bonus-offensivo). Di più era impossibile…

Il quadro dei risultati della 17° giornata (8° di ritorno) di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – UR Firenze cadetto 22-7 (4-0); Primavera Roma – Roma Olimpic 23-20 (4-1); Civitavecchia Centumcellae – Paganica 22-16 (4-1); Unicusano Livorno – Napoli/Afragola 32-6 (5-0); La L’Aquila – Villa Pamphili Roma 48-5 (5-0). La classifica ad una giornata dal termine: Unicusano Livorno 78 p.; Roma Olimpic 63; UR Firenze 58; Romagna 57; Civitavecchia C. 46; La L’Aquila 41; Paganica 31; Napoli/Afragola 26; Primavera Roma 25; Villa Pamphili Roma* -2. *Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Domenica 27 aprile, alla ripresa del campionato, nell’ultimo turno della regular season, i biancoverdi renderanno visita all’Ur Firenze. Poi il 4 maggio inizieranno i playoff.

