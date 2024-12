Rugby serie A. Primavera Roma-Unicusano Livorno 19-61. Biancoverdi secondi in classifica

Foto a cura di Alessandra Lavorenti gentilmente fornite dall'Ufficio Stampa dell'Unicusano Livorno

Il terzetto in vetta alla classifica non incontra ostacoli. Rispettando i favori del pronostico della vigilia, le tre formazioni sul podio della graduatoria del girone 4 di A (di fatto il girone del centro-sud di A2) vincono in modo netto i loro confronti giocati al cospetto di antagonisti di seconda fascia



PRIMAVERA ROMA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 19-61

Primavera Roma: Francorsi (25’ st Valesini); Zorzi, Fiore, D’Ottavio (9’ st Alessi), Giombetti; Lo. Palombi, Milardi (20’ st Triolo); Roscioli, Santantonio (cap.), Malaspina (10’ pt Cappa); G. Palombi, Gasperini Zacco (1’ st Caporaso); Belcastro (23’ pt D. Di Giacomo), Cavallin (23’ st Di Resta), Custureri (23’ pt Giunta). All.: D’Annunzio.

Unicusano Livorno Rugby: Del Bono (25’ st Fedi); Casini, Giunta, Lenzi G. (10’ pt – 14’ pt Martinucci) (9’ st Martinucci), Saleme; Celi P., Tomaselli J. (7’ st Rossi); Tori (4’ st Piras), Ianda (18’ st Cristiglio), Raffo; Gragnani Giac. (cap.), Bitossi; Tangredi (18’ st Ficarra), Echazu Molina (18’ st Giusti), Andreotti (23’ st Castellani). All: Squarcini.

Arbitro: Marrazzo di Viterbo (assist.: Paluzzi e Mancini di Roma).

Marcatori: nel pt (12-35) 1’ m. e 3’ m. e tr. Del Bono, 19’ m. Tomaselli J. tr. Del Bono, 22’ m. Tangredi tr. Del Bono, 29’ m. Saleme tr. Celi P., 34’ m. tecnica Primavera, 39’ m. Santantonio (12-35); nel st 6’ m. Piras tr. Celi P., 16’ m. Del Bono tr. Celi P., 26’ m. Ficarra tr. Celi P., 30’ m. D. Di Giacomo tr. Lo. Palombi, 39’ m. Ficarra.

Note: espulsioni temporanee per Gragnani Giac. (34’ pt), Ianda (38’ pt) e Zorzi (1’ st). Calciatori: Lo. Palombi 1/2, Del Bono 4/4; Celi P. 4/5; Lo. Palombi (Primavera) 1/2. Giornata fredda, 200 spettatori circa. In classifica: 0 punti per la Primavera Roma, che non si è assicurata il bonus-attacco (tre mete realizzata) ed è stata superata con un margine superiore alle sette lunghezze, e 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (nove melte realizzate). Player of the Match: Rocco Del Bono (Livorno).

ROMA. Il terzetto in vetta alla classifica non incontra ostacoli. Rispettando i favori del pronostico della vigilia, le tre formazioni sul podio della graduatoria del girone 4 di A (di fatto il girone del centro-sud di A2) vincono in modo netto i loro confronti giocati al cospetto di antagonisti di seconda fascia. Sia la capolista UR Firenze (finora sempre vittoriosa nelle prime sei giornate), sia l’Unicusano Livorno (al suo quinto successo di fila), sia la Roma Olimpic (l’unica compagine finora capace di salvare le penne contro i biancoverdi labronici) hanno fatto – e non è una novità…. – una vera e propria scorpacciata di mete. L’UR Firenze e la Roma Olimpic hanno ottenuto il massimo tra le mura amiche, mentre i labronici, impegnati alla Sapienza Sport di Roma, hanno battuto, con una facilità disarmante, i padroni di casa della Primavera. Il terzetto in vetta ha scavato un solco profondissimo sulle inseguitrici. Si è giocato solo un terzo di campionato, mancano ancora 12 gare alla fine della regular season, ma c’è una certezza: sarà una delle tre formazioni attualmente in testa – di gran lunga le più forti del raggruppamento – a celebrare la prima piazza conclusiva e dunque a giocare poi i play-off.

All’ombra del Colosseo, è stata una gara a senso unico. I ragazzi di Riccardo Squarcini hanno dominato la scena. Nove le mete messe a segno dai biancoverdi ospiti, già in bonus al 22’ della prima frazione. I labronici hanno pienamente confermato le qualità già messe in mostra nelle precedenti uscite. Squadra caparbia, capace di trovare sempre feroci stimoli. Subito al 1’ e al 3’ è l’estremo Del Bono – man of the match – a siglare 14 punti, frutto di due belle mete in velocità, condite dalle due trasformazioni. L’Unicusano mette in vetrina buoni numeri in ogni reparto e a metà primo tempo chiude virtualmente i conti. Al 19’ meta dell’attivo mediano di mischia Jacopo Tomaselli, tre minuti più tardi marcatura di Antonio Tangredi, uno dei migliori piloni della categoria. Del Bono realizza le due trasformazioni e al 22’, sullo 0-28, oltre al bonus-attacco, è di fatto sicuro anche il nuovo successo. I cinque punti – il massimo della posta -, virtualmente, sono già caricati sul pullman. I livornesi insistono e al 29’, con il valido trequarti ala italo-argentino Valentin Saleme segnano la loro quinta meta. Il talentuoso mediano di apertura classe 2006 Pietro Celi trasforma: 0-35. Con caparbietà, la Primavera prova a rialzare la testa e nel finale di tempo con una meta tecnica (nell’azione che costa il giallo al capitano degli ospiti Giacomo Gragnani) e con il terza linea Santantonio (che sigla quando la sua squadra si trova 15 contro 13; giallo per i livornesi anche per il terza linea Diego Ianda), riduce le distanze. 12-35 all’intervallo. Pure nella ripresa, è dominio livornese. Il terza linea Emanuele Piras, al suo debutto stagionale, impiega solo una manciata di secondi dopo il suo ingresso per segnare la sesta meta della sua formazione. Pietro Celi trasforma: al 46’ situazione sul 12-42. L’Unicusano insiste: Del Bono riprende il suo show e va a bersaglio con la sua terza meta personale. Celi trasformata: 12-49 al 56’. Il valzer delle sostitituzioni non muta l’inerzia di un match sempre saldissimamente in mano ai biancoverdi di Squarcini. Il valido pilone Tommaso Ficarra, in campo da pochi minuti, segna di forza l’ottava meta livornese. Celi trasforma nuovamente e da toccare i suoi, sul 12-56, sul massimo vantaggio. Nel finale, terza meta dei romani (al 70’ con Danielo Di Giacomo), trasformata da Lodovico Palombi: 19-56. A pochi secondi dal termine (79’), nona meta – l’unica non trasformata – dei livornesi. A segno ancora l’implacabile Ficarra. 19-61 il finale. Quinta vittoria di fila consecutiva per l’Unicusano. Quinto successo largo, anche questo – abbondantemente – condito dal bonus aggiuntivo.

Il quadro dei risultati della 6° giornata di serie A, girone 4 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Paganica – Romagna 11-30 (0-5); Primavera Roma – Unicusano Livorno 19-61 (0-5); UR Firenze – Villa Pamphili Roma 91-12 (5-0); Napoli/Afragola – Civitavecchia Centumcellae 23-18 (4-1); Roma Olimpic – La L’Aquila 40-23 (5-0). La classifica: UR Firenze 27 p.; Unicusano Livorno 25; Roma Olimpic 24; Romagna e Civitavecchia Centumcellae 17; Napoli/Afagola, Primavera Roma e La L’Aquila 10; Paganica 9; Villa Pamphili Roma 0. Domenica prossima l’Unicusano Livorno ospiterà il Paganica.

