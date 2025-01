Rugby, serie A. Splendido successo dell’Unicusano Livorno Rugby

Foto di Alessandra Lavorenti gentilmente concessa dall'ufficio stampa del Livorno Rugby

Unicusano super e sempre più sola in testa alla classifica: contro la Roma Olimpic firmata la nona vittoria consecutiva. Tabellino risultati e classifica

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 37-14



UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Saleme (29’ st Cristiglio L.); Casini T., Giunta, Lenzi Gio., Fedi; Del Bono, Tomaselli J. (31’ st Rossi); Mannelli, Ianda D. (15’ st Bitossi), Freschi L. (8’ pt Piras) (31’ st Tori); Gragnani Giac., Gambini; Tangredi (dal 5’ st all’8’ st Andreotti M.) (15’ st Andreotti), Echazu Molina (dal 20’ st al 25’ st Giammattei) (32’ st Giammattei), Ficarra . A disp.: Martinucci. All.: Riccardo Squarcini.

RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB: Adriani (1’ st Pollak); Pastore Stocchi (21’ st Fabio), Battarelli (cap.), Zorobbio, Vella; Valsecchi (15’ st Casasanta), Mazzi; Talavou Maaa, Bernasconi (8’ st Cioni), Cordella (1’ st Perissa); Jankauskas, Fatucci; Battisti (37’ st Ralaimaroavomanana), Rivas (24’ st Vivaldi), Fratini (29’ st Rivas). All.: Daniele Montella.

ARBITRO: Lorenzo Negro di Como (assist.: Riccardo Angelucci e Gabriele Marinai di Livorno).

MARCATORI: nel pt (20-7) 3’ m. Freschi L., 14’ m. Mannelli, 20’ cp Del Bono, 33’ m. Bernasconi tr. Valsecchi, 37’ m. Giunta tr. Del Bono; nel st 10’ m. Giunta tr. Del Bono, 13’ cp Del Bono, 20’ m. Zorobbio tr. Mazzi, 29’ m. Giunta tr. Del Bono.

NOTE: calci piazzati: Del Bono 2/3, Valsecchi 0/1. Espulsione temporanea per Piras (32’ pt). In classifica 5 punti per l’Unicusano che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (cinque mete realizzate) e 0 punti per l’Olimpic, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (due mete realizzate).

Il quadro dei risultati della 10° giornata (1° di ritorno) di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di serie A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – Napoli/Afragola 39-19 (5-0); Primavera Roma – UR Firenze 26-34 (0-5); Paganica – Villa Pamphili Roma 26-10 (5-0); Unicusano Livorno – Roma Olimpic 37-14 (5-0); Civitavecchia Centumcellae – La L’Aquila 14-18 (1-4).

La classifica: Unicusano Livorno 45 p.; UR Firenze 35; Roma Olimpic 33; Romagna 34; Civitavecchia C. e La L’Aquila 28; Paganica 18; Napoli/Afragola 15; Primavera Roma 12; Villa Pamphili Roma* -3. *Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Domenica prossima l’Unicusano Livorno renderà visita alla Villa Pamphili Roma.

