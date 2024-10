Rugby serie A. Travolgente l’Unicusano Livorno che supera 87-0 la Villa Pamphili Roma

Foto a cura di Alessandra Lavorenti gentilmente fornite dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno

Con un colpo di spugna (e soprattutto con la bellezza di 13 mete), l’Unicusano Livorno Rugby cancella le perplessità emerse all’indomani della prova fornita sul campo della Roma Olimpic e in casa, contro Villa Pamphili, vince in modo netto e inequivocabile

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – VILLA PAMPHILI ROMA 87-0

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Del Bono (1’ st Martinucci); Saleme (23’ st Cristiglio L.), Giunta, Lenzi G., Meini; Celi P., Tomaselli J. (1’ st Rossi); Gambini (15’ st Freschi L.), Freschi E. (35’ st Andreotti), Raffo; Gragnani Giac. (cap.), Castellani (5’ pt Liperini); Tangredi (1’ st Ficarra), Tchanturia (15’ st Giusti A.), Brasini. All.: Riccardo Squarcini.

VILLA PAMPHILI ROMA: Grasso; Fascianelli (12’ st Rubano), Selvi, Ricci, Silvestri (29’ st Di Sabatino); Bartolini T., Bartolini P. (cap.) (23’ st Bevilacqua); Regno, Proietto (29’ st Bragalone), Iampieri (19’ st Strippoli); Almonti, Sirbu; Mirabella (15’ st Mattiacci), Macantognini, Fontana. All.: Andrea Pegoretti.

ARBITRO: Pasquale Pileo di Modena.

MARCATORI: nel pt (49-0) 2’ m. Tangredi tr. Del Bono, 5’ m. e tr. Del Bono, 13’ m. Tomaselli J. tr. Del Bono, 18’ m. Giunta tr. Del Bono, 25’ e 34’ m. e tr. Del Bono, 39’ m. Raffo tr. Del Bono; nel st 5’ m. e tr. Celi P., 15’ m. Tchanturia tr. Celi P., 21’ m. Saleme, 23’ e 31’ m Lenzi G. tr. Celi P., 35’ m. Celi P..

NOTE: in classifica 5 punti per l’Unicusano, che ha vinto e si è assicurato il bonus attacco (13 mete realizzate) e 0 per la Villa Pamphili, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non si è assicurato il bonus attacco (0 mete realizzate).



LIVORNO. Con un colpo di spugna (e soprattutto con la bellezza di 13 mete), l’Unicusano Livorno Rugby cancella le perplessità, le critiche e i dubbi emersi all’indomani della opaca prova fornita sul campo della Roma Olimpic e in casa, contro un’altra squadra della capitale, quella della Villa Pamphili, vince in modo netto e inequivocabile. Il punteggio finale di 87-0 fotografa un match a senso unico, nel quale la differenza di valori tra una compagine, quella biancoverde di Riccardo Squarcini, con i mezzi per puntare in alto in questo torneo da una parte, ed una formazione, quella biancoverde laziale, destinata a soffrire per centrare la salvezza dall’altra, è emersa in modo lampante. Tutto facile per i labronici, capaci di imporre fin dai primissimi giri di lancetta la propria chiara superiorità. È significativo che la quarta meta, quella che ha consentito ancor prima del giro di boa del primo tempo (18’) di mettere in ghiaccio il bonus-attacco, sia stata siglata da un classe 2005, il trequarti Leonardo Giunta – nell’occasione schierato centro -, uno dei tanti giovani e giovanissimi massicciamente inseriti in prima squadra negli ultimi tempi. Indipendentemente dal valore dell’avversario di questa prima gara casalinga del campionato (la Villa Pamphili è solitaria in coda alla classifica a quota zero), l’Unicusano ha confermato di possedere qualità importanti per la categoria. I labronici, anche a risultato acquisito, hanno continuato a spingere sull’acceleratore: nel gioco del rugby il rispetto per gli avversari si mostra quando non si abbassa la guardia e si cerca costantemente la via per nuove marcature. E poi, per la formula del torneo di A, potrebbe anche essere importante chiudere con una brillante differenza punti. Quello con la Villa Pamphili è stato un utilissimo test in vista di sfide più complicate. Si sono oliati i meccanismi di un pacchetto davvero di spessore e si sono provati schemi offensivi di grande qualità. Squadra fresca, giovane e pimpante, con i leaders nei ruoli chiave. Formazione che sa cosa vuole e sa come ottenerlo.

Il quadro dei risultati della 2° giornata di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – L’Aquila 57-18 (5-0); Primavera Roma – Napoli/Afragola 23-17 (4-1); Paganica – Roma Olimpic 8-31 (0-5); Unicusano Livorno – Villa Pamphili Roma 87-0 (5-0); Civitavecchia – UR Firenze 27-33 (1-4). La classifica: Roma Olimpic 9 p.; UR Firenze 8; Romagna, Civitavecchia e Napoli/Afragola 6 p.; Unicusano Livorno e Paganica 5; Primavera Roma 4; L’Aquila 2; Villa Pamphili Roma 0. Domenica prossima (ore 14:30, campo Cervese Sud 1 di Cesena), l’Unicusano Livorno renderà visita al Romagna.

Dura per il cronista trascrivere tutte le mete dell’incontro. Le prime tre marcature portano la firma di tre elementi esperti: il pilone Tangredi, l’estremo Del Bono e il mediano di mischia Tomaselli. Poi va a bersaglio Giunta. Altre due mete di Del Bono e chiusura di tempo con la segnatura del terza linea classe 2005 Raffo. Sette, in tutto, le mete giunte prima dell’intervallo. Mete, tutte quante, condite dalle trasformazioni di Del Bono, che lascia la contesa e si fa sostituire, in avvio di ripresa, da Martinucci. I numerosi cambi non mutano il quadro: Unicusano superiore e spietato, capace di divertirsi e divertire. Il mediano di apertura classe 2006 Celi sigla la prima meta della seconda parte di gara. Poi è la volta del tallonatore georgiano Tchanturia, dell’ala italo-argentina Saleme, del talentuoso centro figlio d’arte Giorgio Lenzi (due volte a bersaglio) e, nel finale, nuovamente la volta di Celi. Che, nel secondo tempo, sostituendo Del Bono nei tiri da fermo, realizza quattro trasformazioni su sei tentativi. 87-0 il risultato. Una ricca scorpacciata. Bene così.

