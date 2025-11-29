Rugby serie A1. L’Unicusano Livorno viene superato 20-26 dal Valsugana-Padova

I biancoverdi, che hanno lottato con la consueta determinazione e con la consueta generosità, hanno ottenuto due punti, frutto del doppio bonus. Cinque, invece, i punti per gli ospiti, al loro primo successo del torneo

Livorno, Stadio “Carlo Montano” – sabato 29 novembre 2025

Campionato Serie A, girone 1, IV giornata

Unicusano Livorno 1931 v Valsugana/Padova 20-26 (p.t. 5-18)

Punti conquistati in classifica: Unicusano Livorno 2, Valsugana Padova 5.

Marcatori p.t. 15’ m. Cesaro (0-5), 26’ cp Mercerat (0-8), 28’ m. Mbandà (5-8), 33’ m. Sorgato (5-13), 40’ m. Cesaro (5-18); s.t. 6’ m. Tognon (5-23) 10’ m. Bianchi S. (10-23), 14’ cp Mercerat (10-26), 17’ m. Caratori Tontini (15-26), 27’ m. Rossi (20-26).

Unicusano Livorno Rugby: Giunta (36’ p.t. D’Ammando); Casini T., Cristiglio L. (19’ s.t. Rossi), Mannelli E., Bianchi S.; Del Bono, Tomaselli J.; Mbandà, Freschi L. (9’ s.t. Caratori Tontini), Ianda D. (28’ s.t. Alessandri); Gragnani Giac. (cap.), Gambini; Tangredi (12’ s.t. Ficarra), Giammattei, Ficarra (1’ s.t. Andreotti). A disp.: Tori, Piras, Chiti. All.: Gianluca Guidi.

Valsugana/Padova: Sorgato; Pintonello, Beraldin (12’ s.t. Elardo), Bizzotto, Tognon (19’ s.t. Parpinelli); Mercerat, Boscolo; Girardi, Sturaro, Giaccarello (36’ s.t. Levorato); Chino (3’ s.t. Bettin), Ferraresi (cap.) (36’ s.t. Mazzuccato); Granzotto (19’ s.t. Menegazzo), Cesaro (24’ s.t. Destro), Zanin (24’ s.t. Michielotto). All.: Giovanni Boccalon

Arbitro: Davor Didackovic di Milano (assist.: Massimo Celli di Arezzo e Mirko Di Camillo di Pescara).

Note: espulsioni temporanee nel p.t. per Beraldin (20’) e nel s.t. per Del Bono (8’). Calci piazzati: Mercerat 2/2. Man of the match: Boscolo.

LIVORNO – Partita caratterizzata da otto mete, quattro per parte, tutte realizzate sulle corsie laterali, nei pressi delle bandierine. Nessuna delle otto mete è stata condita dalla successiva trasformazione. Match, da pronostico, viaggiato sui binari dell’equilibrio: a far pendere l’ago della bilancia a favore del Valsugana/Padova, la realizzazione di due piazzati (uno per tempo). Nessun punto di piede (e nessun tentativo nei piazzati) per l’Unicusano Livorno. I veneti, in uno dei tre anticipi della quarta giornata di A1, si sono imposti sul campo ‘Carlo Montano’, 20-26. I biancoverdi, che hanno lottato con la consueta determinazione e con la consueta generosità, hanno ottenuto due punti, frutto del doppio bonus. Cinque, invece, i punti per gli ospiti, al loro primo successo del torneo.

Il quadro della quarta giornata di serie A, girone 1 (di fatto la serie A1; tra parentesi i punti validi per la classifica): Verona – Avezzano domani ore 14:30; Calvisano – Petrarca cadetta domani ore 14:30; Parabiago – Capitolina Roma 26-10 (5-0); VII Rugby Torino – CUS Torino 27-32 (1-5); Unicusano Livorno – Valsugana/Padova 20-26 (2-5). La classifica: Parabiago 20; Verona* 14; CUS Torino 11; Calvisano* e Capitolina 10; Avezzano* 9; Unicusano Livorno e Valsugana Padova 8; Petrarca cadetto* 5; VII Torino 1 *Verona, Calvisano, Avezzano e Petrarca cadetta una partita in meno. Sabato prossimo l’Unicusano Livorno ospiterà la capolista Parabiago.

Fin dai primi minuti, il Valsugana/Padova prova a sfruttare le caratteristiche del proprio pacchetto, solido ed organizzato. Al 15’, sugli sviluppi di una touche battuta in zona d’attacco, gli ospiti sbloccano il punteggio con la meta di forza del tallonatore Cesaro: 0-5. Al 20’, a ridosso della linea di meta avversaria, il centro dei livornesi Mannelli viene placcato alto da Beraldin: per il trequarti veneto scatta il cartellino giallo (ma non viene assegnata la meta tecnica). In situazione di momentanea inferiorità numerica, gli uomini di Boccalon allungano, con un agevole piazzato dell’apertura Mercerat: 0-8 al 26’. Brillante l’azione che consente ai labronici di rosicchiare il ritardo: è il 28’ quando un astuto calcio-passaggio dell’apertura Del Bono viene raccolto, sull’out sinistro, dal terza centro Mbandà, che deposita oltre la linea bianca: 5-8. Il Valsugana/Padova, nel finale di tempo, sigla due mete: al 33’ con l’estremo Sorgato e al 40’ ancora con Cesaro. Intanto (36’), l’estremo dei locali Giunta esce per infortunio: al suo posto entra il classe 2007 D’Ammando, che si posiziona nel suo ruolo naturale di mediano di mischia, con spostamento di Tomaselli all’apertura e slittamento di Del Bono nel ruolo di estremo. 5-18 all’intervallo. In avvio di ripresa, con il trequarti Tognon, i veneti realizzano la meta-bonus e si issano sul massimo divario del match: 5-23. L’Unicusano non si disunisce e prova il tutto per tutto. Bella l’azione che consente all’ala Bianchi classe 2006 di realizzare, al 48’, la meta con cui i biancoverdi tentano di rientrare in corsa: 10-23. Il Valsugana/Padova, ancora con Mercerat, sigla il piazzato del 10-26 (54’), ma i labronici, nella parte centrale della ripresa, appaiono più pimpanti dei (peraltro validi) avversari. Il terza linea classe 2007 Caratori Tontini, entrato da una manciata di minuti, schiaccia in meta e mette ancor più pressione agli antagonisti: 15-26 al 57’. I livornesi, con le loro azioni a tutto campo, continuano a creare imbarazzi agli avversari e con Rossi – a sua volta entrato pochi minuti prima – centrano la conquista del bonus: del trequarti/mediano classe 2004 la quarta meta (67’) della propria squadra. Marcatura che consente di portare il disavanzo sotto la soglia del break (20-26) e di perfezionare un pesante parziale di 15-3, firmato dal 48’ in poi. Negli ultimi minuti i biancoverdi non trovano la meta trasformata dell’eventuale sorpasso. Il ritardo inferiore alle otto lunghezze permete di affiancare al bonus-attacco anche il cosiddetto bonus-difesa: due i punti ottenuti. “Dispiace – il commento di Gianluca Guidi, il director of rugby dei biancoverdi, nonchè tecnico, insieme agli allenatori-giocatori Edoardo Mannelli, Antonio Tangredi e Rocco Del Bono, della prima squadra – per la sconfitta conseguita contro un’antagonista alla nostra portata. Mi tengo stretti i due punti conquistati, anche se resta il rammarico per i 26 calci di punizione fischiati a favore degli avversari e per l’espulsione temporanea. Dobbiamo maturare e dobbiamo imparare a giocare con più smalto, adattandoci al metro arbitrale. Talvolta è eccessiva la nostra aggressività. Siamo stati abili a realizzare quattro mete, frutto del nostro bel gioco. Nel complesso, questa con il Valsugana/Padova, è stata un’altra tappa utilissima per il nostro percorso di crescita. Una gara giunta dopo un mese di stop agonistico: un mese nel quale i ragazzi hanno sempre lavorato con grande determinazione e grande volontà. Faremo tesoro degli errori commessi: sabato prossimo, contro la capolista Parabiago, che finora ha ottenuto il massimo nelle quattro gare giocate, vogliamo giocare un grande match”. Contro il Valsugana/Padova, i biancoverdi hanno presentato tra i titolari un atleta del 2006, Bianchi, e due del 2005, Giunta e Giammattei. Entrati nel corso del confronto tre giocatori del 2007: Alessandri, Caratori Tontini e D’Ammando. Una squadra che sta affrontando il campionato di A1 con una rosa dall’età media davvero bassa.

