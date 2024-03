Rugby. Sesta vittoria consecutiva per l’Unicusano Livorno

PRIMAVERA ROMA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 21-30

PRIMAVERA ROMA: Loiacono; Negroni, Marocchi V., Marocchi U. (cap) (25’ st Alessi), Zorzi; Francorsi (21’ st Palombi Lo.), Milardi (21’ st Triolo); Di Giacomo G. (35’ pt Roscioli), Santantonio, Malaspina; Palombi G., Gasperini Zacco (25’ st Cesaretti); Belcastro (1’ st Cavallin), Giunta (7’ st Venturoli), Pierini. All.: Alverà.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Saleme; Zannoni N., Casini T. (31’ pt Martinucci), Pirruccio, Staffini (17’ st Citi); Baraona Prat (27’ st Rossi), Tomaselli; Piras, De Biaggio, Freschi L. (21’ st Tori); Gragnani Giac. (cap), Bitossi (9’ st Chiti); Ficarra, Giusti (1’ st Echazu Molina), Andreotti (32’ st Giammattei). All: Squarcini.

ARBITRO: Fagiolo di Roma.

MARCATORI: nel pt (14-24) 7’ m. Piras tr. Baraona Prat, 19’ m. Baraona Prat, 22’ m. Milardi tr. Marocchi U., 25’ m. Francorsi tr. Marocchi U., 34’ m. Saleme tr. Baraona Prat, 37’ m. Saleme; nel st 12’ cp Baraona Prat. 18’ m. Loiacono tr. Marocchi U., 33’ cp Pirruccio.

NOTE: espulsione temporanea (16’ pt) per Zannoni N.. Calciatori: Marocchi U. 3/4, Baraona Prat 3/5, Pirruccio 1/1. Giornata primaverile, campo in discrete condizioni, spettatori 200 circa. Punti in classifica: 0 per la Primavera (sconfitta con un margine superiore alle sette lunghezze; tre mete realizzate) e 5 per l’Unicusano Livorno (successo con bonus-attacco; quattro mete realizzate).

ROMA. Di buono c’è il risultato. Di positivo ci sono i cinque punti conquistati. Per il resto, ben poco, in questa trasferta sul campo dell’ultima in classifica, è da salvare. L’Unicusano Livorno Rugby, sul terreno della Sapienza Sport, contro la non certo irresistibile formazione romana della Primavera, coglie il suo sesto consecutivo (21-30) e, grazie al bonus-attacco (peraltro messo in cassaforte prima dell’intervallo) conquista il massimo della posta. I biancoverdi riescono – sia pur con molta più fatica di quanto preventivabile alla vigilia – a rispettare il pronostico favorevole. I labronici allenati da Riccardo Squarcini difendono con le unghie e con i denti il loro preziosissimo terzo posto in graduatoria – piazzamento che se confermato fino al termine della regular season darebbe diritto all’accesso alla nuova serie A1 -. Ma nelle restanti fatiche, per centrare il grande traguardo, si dovrà fare molto di più.

A Roma, pure la mischia livornese è parsa meno coriacea e concreta del solito. Solo alcune brillanti fiammate hanno consentito di assicurarsi l’affermazione. Una vittoria più preziosa che bella. E dire che prima del giro di boa della prima frazione, il quadro appariva incoraggiante. Al 7’ è il terza centro ospite Piras a sbloccare il punteggio con una meta di buona fattura. Il mediano di apertura cileno Baraona Prat trasforma e poi sigla la seconda meta della sua squadra: al 19’, sullo 0-12, sembra un incontro già in discesa. E invece, la Primavera, aggrappandosi al proprio orgoglio, rimonta e nel giro di pochi minuti, opera il clamoroso sorpasso, con le mete di Milardi e Francorsi, trasformate da Umberto Marocchi: al 25’ capitolini in vantaggio 14-12. I livornesi si svegliano dal torpore e si affidano al talento del giovane estremo italo-argentino Saleme (un gradito ritorno). Il talentuoso trequarti biancoverde – giustamente poi premiato quale man of the match – sigla al 34’ e al 37’ due mete di spessore. Baraona Prat condisce con una trasformazione. Alla fine del primo tempo, ospiti in vantaggio 14-24 e con il bonus-offensivo in ghiaccio. Nella ripresa, i labronici allungano con un piazzato di Baraona Prat (14-27 al 52’). La Primavera non si arrende. Al 58’ la meta di Loiacono trasformata da Umberto Marocchi riapre i giochi: 21-27. L’Unicusano spegne le speranza degli avversari con un piazzato del centro Pirruccio (73’). Finisce 21-30. Nonostante le difficoltà, i biancoverdi possono caricare sul pullman cinque punti: punti ben poco scintillanti ma decisamente utili…

I risultati della 17° giornata (6° di ritorno) di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Paganica – Napoli/Afragola 22-28 (1-4); Lazio – Olimpic Roma 45-12 (5-0); Cavalieri Prato/Sesto – Villa Pamphili Roma 75-7 (5-0); Primavera Roma – Unicusano Livorno 21-30 (0-5); UR Firenze – Civitavecchia 40-36 (5-2); Avezzano – Capitolina 31-27 (5-1). La classifica (5 turni dal termine): Lazio 84; Cavalieri 75; Unicusano Livorno 61; Avezzano 60; Capitolina 52; Olimpic Roma 44; Civitavecchia 40; UR Firenze 36; Villa Pamphili Roma 27; Napoli/Afragola 22; Paganica 17; Primavera Roma 8. Domenica prossima l’Unicusano Livorno ospiterà i Cavalieri Prato/Sesto.

