Rugby, Simone Gesi titolare al Sei Nazioni

Simone Gesi, il fortissimo trequarti ala livornese, classe 2001 - compirà 24 anni il prossimo 23 maggio - protagonista dal 2022 nelle Zebre, giocherà titolare domani nell’Italrugby con la maglia numero undici, nella sfida valida per la terza giornata del ‘Torneo delle Sei Nazioni’

Simone Gesi, il fortissimo trequarti ala livornese, classe 2001 – compirà 24 anni il prossimo 23 maggio – protagonista dal 2022 nelle Zebre, giocherà titolare domani nell’Italrugby con la maglia numero undici, nella sfida valida per la terza giornata del ‘Torneo delle Sei Nazioni’, in programma alle 16:00 all’Olimpico di Roma contro la Francia. Nel presentare l’incontro, il commissario tecnico degli azzurri, Gonzalo Quesada, ha così spiegato la scelta lagata a Gesi. “Il suo ingresso dalla panchina con la Scozia ci ha soddisfatto. Poi, purtroppo, si è infortunato e non ha potuto allenarsi per due settimane. Abbiamo pensato che meritasse l’opportunità di una maglia da titolare al posto di Monty Ioane, che non sarà disponibile con la Francia. La stagione che Gesi sta facendo a Parma, con le Zebre, gli ha fatto guadagnare un posto nel gruppo della nazionale e abbiamo piena fiducia in lui”. Gesi è rugbisticamente nato nell’Unicusano Livorno. Si è ben presto imposto all’attenzione dei tecnici federali e, con la maglia biancoverde, giovanissimo, ha debuttato tra i seniores. Poi ha spiccato il volo verso il rugby professionistico, rimanendo però sempre realmente legato alla società labronica, nelle cui fila, negli anni, si sono messi in evidenza suo nonno paterno Silvano (a lungo poi presidente del comitato toscano della FIR), suo padre Stefano, suo zio paterno Andrea e suo fratello Alessandro.

PAUSA IN A. Il campionato di A, proprio per la concomitanza con la terza giornata del ‘Sei Nazioni’ osserva in questo weekend un turno di riposo. Alla ripresa, il 2 marzo, l’Unicusano Livorno Rugby, che guida la classifica del suo girone con 55 punti all’attivo, renderà visita alla neo-promossa La L’Aquila. All’andata, nel quadro della 4° giornata, i biancoverdi si imposero sugli abruzzesi 56-14.

CERTEZZA VICINA. I biancoverdi di Riccardo Squarcini, a sei turni dalla fine della regular season del girone 4 di serie A, vantano un margine di tutta sicurezza sulle più immediate insegutrici. Sono 12 i punti di margine sulla Roma Olimpic, seconda in classifica. L’Unicusano, nei confronti dei capitolini, vanta anche gli scontri diretti favorevoli. È già vicina la certezza matematica della prima posizione: un piazzamento che dà diritto all’accesso ai play-off, ma non, in automatico, la sicurezza di disputare, nella prossima stagione, il girone 1 di A.

LA FORMULA. Per semplicità, è da considerare il girone nazionale 1 di serie A come serie A1 (il secondo torneo domestico), mentre i gironi territoriali 2, 3 e 4 di A sono considerare come serie A2. Al termine dei play-off, che vedranno al via le migliori quattro di A1 e le prime di ciascun girone di A2, una squadra verrà promossa in A Elite, il maggior campionato domestico. Se a celebrare il salto in A Elite sarà una squadra di A1, si registrerà il passaggio in A1 di due delle squadre di A2: quelle che nel corso dei play-off faranno più strada o, in subordine, quelle che si comporteranno meglio negli eventuali spareggi. Se, viceversa, salirà in A Elite una delle tre squadre provenienti dall’A2, passerà in A1 solo una delle altre due squadre di A2, con il consueto criterio: verrò premiata quella che farà più strada nei play-off o, se si fermeranno nello stesso turno, vincerà lo spareggio. Insomma, delle tre squadre che chiuderanno al primo posto i gironi di A2, una rimarrà nella stessa categoria. Per l’Unicusano sarà importante giungere nella post-season al top della condizione.

Foto di libero utilizzo. Le prime 16 foto sono relative alla partita di A di sei giorni fa Unicusano Livorno – Romagna. Prego indicare, se le utilizzate, che sono a cura di Alessandra Lavorenti. La 17° foto è relativa a Simone Gesi con la maglia azzurra.

Condividi:

Riproduzione riservata ©