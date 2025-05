Rugby, spareggi per passaggio in A1. Pareggio tra Unicusano Livorno e Calvisano

Il bicchiere è mezzo vuoto. All’Unicusano Livorno non è sufficiente una prestazione di alti contenuti, né il cospicuo vantaggio accumulato al 66’ (34-20) per superare un ottimo avversario. Al termine di un match intenso, vivace, ricco di emozioni e di marcature, i biancoverdi non vanno oltre il pareggio contro il Rugby Calvisano

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – RUGBY CALVISANO 37-37

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Saleme; Meini T. (17’ st Rossi), Giunta, Lenzi Gio. (36’ st Martinucci), Casini T.; Del Bono, Tomaselli J.; Mannelli E., Ianda D. (17’ st Freschi E.), Freschi L. (1’ st Piras); Gragnani Giac. (cap.), Gambini (31’ st Bitossi); Tangredi, Echazu Molina (39’ st Tchanturia), Brasini (31’ st Andreotti M.). A disp.: Ficarra. All.: Ricardo Squarcini.

RUGBY CALVISANO: Bronzini; Gustinelli (23’ st Nicosia), Romei, Regonaschi (cap.), Consoli M.; Bruniera, Consoli F. (28’ st Lazzaroni); Shevchuk (20’ st Mori), Berardi, Pasquali (23’ st Gabana); Zanetti, Garcia (13’ st Maurizi); Barbotti, Bottacin (13’ st Ferrari), Cristini (23’ st Manente). A disp.: Tirali. All.: Mattia Zappalorto – David Del Maso.

ARBITRO: Lorenzo Daniele Sacchetto di Rovigo (assist.: Ludovico Grosso di Torino e Michela Giordani di Vicenza).

MARCATORI: nel pt (14-10) 4’ cp Bruniera, 20’ m. Mannelli E. tr. Del Bono, 31’ m. Gustinelli tr. Bruniera, 34’ m. e tr. Del Bono; nel st 6’ cp Bruniera, 10’ m. Brasini tr. Del Bono, 15’ m. Pasquali tr. Bruniera, 21’ m. Mannelli E. tr. Del Bono, 26’ cp Del Bono, 29’ m. Regonaschi tr. Bruniera, 32’ cp Del Bono, 34’ m. Zanetti tr. Bruniera, 38’ cp Del Bono, 40’ cp Bruniera.

NOTE: espulsioni temporanee per Giunta (29’ pt) e Shevchuk (9’ st). Calci da fermo: Del Bono 7/7 (4/4 tr., 3/3 cp), Bruniera 7/8 (4/4 tr., 3/4 cp). Man of the match: Regonaschi. In classifica 3 punti per ciascuna squadra: pareggio e bonus-attacco (quattro mete per parte).

LIVORNO – Il bicchiere è mezzo vuoto. All’Unicusano Livorno non è sufficiente una prestazione di alti contenuti, né il cospicuo vantaggio accumulato al 66’ (34-20) per superare un ottimo avversario. Al termine di un match intenso, vivace, ricco di emozioni e di marcature, i biancoverdi non vanno oltre il pareggio contro il Rugby Calvisano. 37-37 il finale, con quattro mete per parte. Risultato che determina tre punti per ciascuna squadra. Tre punti dolci come uno zuccherino per i bresciani, che salgono a quota 8 nella miniclassifica di questo triangolare che vede protagoniste le tre squadre prime nei rispettivi gironi territoriali di A2 e festeggiano il passaggio in A1. Tre punti che non soddisfano, invece, i biancoverdi di Riccardo Squarcini, ‘costretti’ domenica prossima, nell’ultima giornata del mini-torneo a non perdere a Padova, contro il Valsugana/Padova. Questa la classifica dopo le prime due giornate: Calvisano 8 p.; Unicusano Livorno 3; Valsugana/Padova 1. Passeranno nel girone nazionale di serie A (il girone 1, di fatto la serie A1) le prime due classificate del girone. In caso di arrivo a pari merito, si conteggerà lo scontro diretto. “Dispiace – commenta Gianluca Guidi, director of rugby dell’Unicusano – non esser riusciti a difendere negli ultimi minuti il margine. Il piazzato dell’ultimo secondo, nato da un fallo da noi commesso in mischia ordinata, ha consentito al Calvisano di pervenire al pareggio. Complimenti sinceri ai bresciani, che non hanno certo rubato il risultato. La loro promozione è meritata. Resta per noi la consapevolezza di aver giocato, contro una grande squadra, una grande partita. Come prevedibile, è stato un incontro equilibrato, deciso da episodi. Faccio i complimenti anche ai ragazzi biancoverdi. Ora resettiamo il tutto e prepariamoci a giocare, a Padova, la partita più importante dell’anno”. Sarà in ogni caso l’ultima gara stagionale. Unicusano Livorno e Calvisano, nello scontro diretto disputato di fronte ad un grande pubblico (match risparmiato dalla pioggia, caduta invece poco prima del drop d’inizio), hanno pienamente confermato tutte le proprie ottime qualità. Squadre quadrate, forti in ogni settore. In sostanziale equilibrio le aspre battaglie in mischia. Al 4’ il talentuoso mediano di apertura dei bassaioli Bruniera, dalla grande distanza, realizza il piazzato con cui consente alla sua formazione di aprire le marcature: 0-3. L’Unicusano cresce e, consapevole che ‘deve’ cercare vittoria e bonus, cerca ben presto il bersaglio grosso, senza accontentarsi di eventuali piazzati. Al giro di boa del primo tempo (20’), bella l’azione che permette ad uno dei giocatori più importanti della squadra labronica, il terza linea Edoardo Mannelli, di realizzare la meta del sorpasso. L’apertura Rocco Del Bono (cento per cento nei calci per il validissimo numero dieci) trasforma: 7-3. Su azione sviluppata sull’out destro, i lombardi realizzano al 31’, con l’ala Gustinelli, la loro prima meta. Bruniera – che in precedenza, al 10’, aveva sbagliato un piazzato da posizione centrale -, dall’angolo, con bravura e fortuna (ovale che tocca il palo interno prima di passare ‘nell’acca’), trasforma: 7-10. Sarà l’ultima volta nella quale i gialloneri sono a comandare nel punteggio. Al 34’, dopo un profondo break di Valentin Saleme, è l’attivo Del Bono a depositare in mezzo ai pali. Lo stesso mediano di apertura trasforma e alla fine del primo tempo i labronici, legittimamente, sono in vantaggio 14-10. I calvini si affidano ancora al piede dell’implacabile cecchino Bruniera per ridurre ai minimi termini il ritardo: 14-13 al 46’. L’Unicusano non si scompone e di forza, con il giovanissimo (classe 2006) pilone sinistro Christian Brasini – qualcosa di più di una semplice promessa: la sua presenza nelle nazionali juniores non è giunta certo a caso… – siglano la loro terza meta di giornata. Del Bono trasforma: 21-13 al 50’. La stanchezza si fa sentire e le difese fanno fatica a contenere gli organizzati attacchi avversari. Al 65’ il flanker degli ospiti Pasquali realizza la meta che, condita dalla trasformazione di Bruniera, permette ai suoi di tornare sotto di una sola lunghezza: 31-30. Al 61’ l’Unicusano cala il poker: la quarta meta, quella del sospirato bonus-attacco, è messa a segno da Mannelli (per il figlio d’arte ‘doppietta’). Del Bono trasforma e poi sigla il piazzato con il quale i biancoverdi si issano sul massimo divario (31-20). L’Unicusano fa qualche conto e si accorge di essere, virtualmente, in A1. Il Calvisano non demorde e negli ultimi 11 minuti perfeziona un pesante parziale di 3-17. I gialloneri dapprima si riportano sotto la soglia del break, con la meta del proprio capitano, il centro Regonaschi (man of the match), trasformata da Bruniera: 31-27 al 69’. Ancora Del Bono realizza il piazzato del 34-27 (72’). Le fortissime emozioni si concentrano a ridosso del fischio conclusivo. Il Calvisano, con il seconda linea Zanetti, segna la sua quarta meta (quella del fatidico bonus offensivo), trasformata da Bruniera: al 74’ il tabellone indica perfetto equilibrio, 34-34. Palpitanti gli ultimissimi secondi. Al 78’ Del Bono calcia tra i pali il suo secondo piazzato (per l’apertura, in tutto, 23 punti, dei quali 18 di piede) e riporta avanti i suoi. 37-34 il parziale: il Calvisano, in ogni caso, con i due punti relativi al doppio bonus, è certo della serie A1. Nell’ultima azione del match, mischia nella zona della linea dei ventidue labronici, posizione centrale. I locali commettono fallo. I bresciani affidano al proprio ‘cecchino’ Bruniera il nuovo piazzato, che termina la propria corsa tra i pali, per il 37-37 conclusivo. In classifica tre punti per parte: i gialloneri sono in A1. L’Unicusano Livorno, per affiancare i bassaioli nel passaggio al girone 1 di A, deve vincere o pareggiare, domenica prossima, in trasferta contro il Valsugana/Padova. Il triangolare tra queste tre ottime squadre si sta decidendo su piccoli dettagli. Anche nella giornata di apertura, domenica scorsa, il Calvisano, contro il Valsugana/Padova si era imposto soffrendo non poco, 29-27 (5-1 in classifica), con la meta di Zanetti trasformata da Bruniera realizzata all’ultimo istante. Tre squadre dai valori molto simili.

