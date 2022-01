Rugby, un altro giovane talento livornese in azzurro

Gianluca Tomaselli è stato convocato nella Nazionale Under 20, per un raduno programmato in vista dell’esordio nel ‘Sei Nazioni’ di categoria. Suo padre Marco, che attualmente coadiuva Massimiliano Ljubi nella conduzione tecnica della rappresentativa biancoverde under 17, è stato giocatore del Livorno Rugby (prima linea)

Gianluca Tomaselli, mediano di mischia livornese, classe 2002, uno dei tanti giocatori di spessore sportivamente parlando nati e cresciuti nel Livorno Rugby, attualmente in forza alle Fiamme Oro Roma (Top10, il massimo campionato domestico), è stato convocato nella Nazionale Under 20, per un raduno programmato in vista dell’esordio nel ‘Sei Nazioni’ di categoria. Tomaselli è figlio e fratello d’arte. Suo padre Marco, che attualmente coadiuva Massimiliano Ljubi nella conduzione tecnica della rappresentativa biancoverde under 17, è stato giocatore del Livorno Rugby (prima linea), anche nella stagione 2000/01, l’ultima disputata dai labronici nel massimo torneo nazionale (che all’epoca era la serie A1). Suo fratello Jacopo, classe ’96, dopo aver maturato significative esperienze non solo in Italia, è tornato da questa stagione in forza al Livorno Rugby: è titolare nel ruolo di mediano di mischia. Una famiglia di veri rugbisti.

Gianluca Tomaselli entrò di diritto nella cronaca non solo sportiva domenica 9 febbraio 2020, per un gesto che ha esaltato i valori, suoi e più in generale dello sport della palla ovale. In occasione della partita under 18 tra le rappresentative di categoria dei Lyons Piacenza e del Livorno Rugby, un atleta della squadra emiliana, dopo uno scontro di gioco, cadde a terra privo di sensi e Gianluca, disinteressandosi dell’azione, corse immediatamente in suo soccorso, liberandolo dal paradenti per aiutarlo a respirare meglio. Una vicenda a lieto fine, con il rugbista piacentino che, fortunatamente, non riportò alcun danno e, dopo l’intervento dell’ambulanza, ebbe modo di ringraziare il mediano biancoverde, per la sua grande freddezza, lealtà e prontezza. Ecco il comunicato di federugby.it relativo alla convocazione di Tomaselli e di altri 29 giocatori nella Nazionale under 20.

Il C.T. della Nazionale Under 20, Massimo Brunello, ha convocato 30 giocatori per un raduno di cinque giorni presso la Cittadella del Rugby di Parma in preparazione all’esordio del 4 febbraio contro i pari età della Francia in programma al “Guy Boniface” di Mont-de-Marsan. Il gruppo farà base all’Hotel Ducale nel capoluogo parmense a partire dal primo pomeriggio di martedì 25 gennaio, con rientro fissato per la mattinata di domenica 30 gennaio dopo cinque intense giornate di lavoro all’interno degli impianti federali della Cittadella, casa delle Zebre.

Prevista per sabato 29 gennaio la lista dei 25 atleti selezionati per i primi due appuntamenti contro Francia e Inghilterra, trasmessi in diretta dal broadcaster ufficiale Sky Sport al pari di tutte le gare degli Azzurrini, mentre è confermata nella mattinata di mercoledì 26 gennaio a Treviso la conferenza stampa di presentazione dei due match interni contro Inghilterra e Scozia in programma allo Stadio Comunale di Monigo rispettivamente l’11 febbraio e l’11 marzo.