Rugby, un livornese nel “Team of the week” del Sei Nazioni

Il giocatore labronico, che contro la Francia, domenica scorsa, ha giocato, da grande protagonista, i primi 50 minuti, è l’unico azzurro selezionato per la specialissima formazione

Impossibile dare torto alla rivista Rugbypass, che ha inserito il livornese Gianmarco Lucchesi nel ‘Team of the week’ della prima giornata del Torneo delle Sei Nazioni.

L’avanti del Benetton Treviso e della nazionale italiana è risultato dunque il miglior tallonatore della prima tornata. Il giocatore labronico, che contro la Francia, domenica scorsa, ha giocato, da grande protagonista, i primi 50 minuti, è l’unico azzurro selezionato per la specialissima formazione.

Una meta di grande prestigio per Lucchesi, classe 2000, rugbisticamente nato e cresciuto nei Lions Amaranto e capace nel 2016, quando era – come tesserato Lions – in forza alla franchigia del Granducato di sfiorare il titolo italiano under 16.

Tra i Granduchi del quasi titolo 2016, anche il trequarti Federico Mori, concittadino e coetaneo di Lucchesi: i due, insieme a tutto il gruppo azzurro hanno ripreso, in questo martedì, ad allenarsi sul campo del Payanini Center di Verona, in vista della partita contro l’Inghilterra in calendario domenica 13 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma. A questo incontro, valido per la seconda giornata del Sei Nazioni assisteranno dal vivo tanti sportivi livornesi.