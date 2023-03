Rugby, Unicusano Livorno vince anche a Roma: salvezza conquistata!

I biancoverdi festanti in una foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa dell'Unicusano Rugby Livorno a cura di Fabio Stiaffini

Quarto successo con bonus di fila per i biancoverdi e salvezza acquisita. Tabellino, commento, risultati e classifica

VILLA PAMPHILI ROMA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 18-31

VILLA PAMPHILI ROMA: Grasso; Teodori (22’ st Piergentili T.), Selvi, Alberti, Silvestri (22’ st Daddi); Tavutunawailala, Rocco (cap.); Lavalle, Strampelli (31’ st De Simone), Cordella; Borraccino, Holland (34’ st Impieri); Caputo (13’ st Mirabella), Zaccaria (27’ st Marcantognini), De Filippis. A disp.: D’Alessio, Fuina. All.: Luigi Zangrilli.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Saleme; Martinucci (27’ st Rolla), Nanni, Cristiglio L. (39’ st Stiaffini), Zannoni N.; Bartolomucci, Tomaselli J.; Basha, Scrocco (7’ st Piras), Mannelli; Gragnani Giac. (cap.) (35’ st Freschi E.), Cristiglio A. (33’ st Chiti); Aranda (39’ st Quarta), Mattei, Andreotti (7’ st Ficarra). A disp.: Meini. All.: Marco Zaccagna.

ARBITRO: Maria Beatrice Benvenuti di Roma.

MARCATORI: nel pt (8-12) 7’ m. Grasso, 21’ m. Tomaselli tr. Nanni, 29’ m. Gragnani Giac., 36’ cp Silvestri; nel st 7’ m. Selvi, 15’ m. Mattei, 22’ m. Cristiglio L. tr. Nanni, 25’ m. Cordella, 31’ m. Piras tr. Nanni.

NOTE: epulsione temporanea (37’ st) per Rolla. Calciatori: Silvestri 1/4, Nanni 3/5. Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. In classifica 0 punti per la Villa Pamphili, battuta con un margine superiore alle sette lunghezze e incapace di assicurarsi il bonus-attacco (tre mete realizzate) e 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (cinque mete realizzate).

ROMA. Il poker è servito. L’Unicusano Livorno Rugby coglie di prepotenza, allo stadio del Rugby di Corviale, a Roma, il quarto successo con bonus-attacco consecutivo (18-31 il risultato) e ancor prima dell’inizio della primavera può far festa per la salvezza raggiunta. Solo la matematica, non la logica, impone di aspettare ancora qualche giorno prima di celebrare il traguardo – quello della permanenza in A appunto – prefissato alla vigilia della stagione. In teoria, ai ragazzi di Marco Zaccagna, mancano , per l’aritmetica sicurezza, ancora due punti. Ma di fatto è impossibile che le ultime due in graduatoria – Villa Pamphili e Napoli/Afragola, contro cui Gragnani e compagni vantano gli scontri diretti favorevoli e che nel corso del campionato hanno palesato non pochi limiti – riescano ad ottenere il massimo nelle loro restanti gare. La verità è che la serie A, per l’Unicusano è sicura al cento per cento. I biancoverdi livornesi, con i loro 20 punti racimolati nelle ultime quattro gare, sono saliti in modo vertiginoso in graduatoria e ora occupano, solitari, la quinta piazza. Una situazione impensabile dopo un girone d’andata nel quale alcuni punti erano stati ingenuamente gettati al vento e la zona ad alto rischio della classifica piuttosto vicina. E siccome l’appetito vien mangiando, i labronici vogliono ancora togliersi soddisfazioni, anche nelle restanti quattro fatiche stagionali. La squadra è maturata in modo evidente nel corso della stagione

Livornesi più concreti che belli all’ombra del Cupolone. Non sempre, al cospetto di una formazione, quella della Villa Pamphili, con l’acqua alla gola, consapevole di giocarsi in una gara l’intera stagione, gli ospiti hanno mostrato il dovuto smalto. Le squadre forti si vedono quando, pur non esprimendosi al massimo, riescono a piazzare la loro zampata vincente. E a Roma, l’Unicusano – che ha realizzato cinque mete ed ha ottenuto cinque punti in classifica – non si è scomposto, all’inizio dei due tempi, quando si è trovata ad inseguire nel punteggio. Pur senza ricorrere ai fuochi d’artificio, i labronici hanno legittimato l’affermazione. Un successo prezioso e pesantissimo. Nei primi minuti i biacoverdi capitolini sorprendono nel sonno gli antagonisti. Al 7’ i locali aprono le marcature con la meta dell’estremo Grasso: 5-0. I livornesi, partendo dalla solita praticità della propria coriacea mischia, rispondono presente. La meta del mediano Tomaselli, trasformata dal centro classe 2004 Nanni consente al 21’ di operare il primo sorpasso (5-7). Perfetta l’organizzazione di un drive in zona d’attacco. Pacchetto livornese irresistibile. È capitan Gragnani (29’) a finalizzare oltre la linea bianca, per una prova di fuga: 5-12. In chiusura di tempo, i laziali accorciano con un piazzato dell’ala Silvestri: 8-12 all’intervallo. L’Unicusano è, oggettivamente, più forte della Villa Pamphili, ma non riesce a trovare la dovuta continuità. I romani, con il centro Selvi, siglano la meta che consente loro di riportare il naso avanti: 13-12 (47’). Gli uomini di Zaccagna restano lucidi e nella parte centrale della ripresa mettono a segno un micidiale uno-due che di fatto decide il confronto. La meta del preziosissimo tallonatore Mattei – ancora su drive – permette di effettuare il definitivo controsorpasso (13-17). Spettacolare l’azione, sviluppata su più fasi, con la quale, al 62’, il valido centro Leonardo Cristiglio sigla la meta-bonus. Nanni trasforma: 13-24. Non è finita. La Villa Pamphili riduce le distanze con la meta dell’ala Cordella (18-24 al 65’). L’Unicusano non vuole correre rischi e non vuole concedere bonus (neppure quello impropriamento definito ‘difensivo’) agli antagonisti e al 71’, ancora con un attacco tirato dal pacchetto, realizza, con il terza linea Piras, entrato nella ripresa, la quinta meta della propria gara. Nanni trasforma, per il definitivo 18-31. Unicusano di fatto salva, mentre per la Villa Pamphili l’obiettivo della regular season diventa quello di difendere il penultimo posto (e dunque l’accesso ai play-out): il fanalino di coda Napoli/Afragola ora dista solo un punto. Preoccupazioni che non riguardano Gragnani e compagni, brillanti quinti in classifica e capaci di scavare un solco profondissimo sulla zona retrocessione.

Il quadro completo dei risultati di questa 17° giornata (6° di ritorno) di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Lazio – Perugia 55-12 (5-0); Pesaro – Capitolina Roma 12-24 (0-5); Avezzano – Primavera Roma 50-17 (5-0); Napoli/Afragola – Civitavecchia 30-24 (4-1): Villa Pamphili Roma – Unicusano Livorno Rugby 18-31 (0-5); riposo: Cavalieri Prato/Sesto. La nuova classifica (tra parentesi le partite giocate): Lazio (15) 75; Capitolina (16) 69; Cavalieri (15) 61; Avezzano (15) 44; Unicusano Livorno (16) 35; Pesaro (15) 32; Primavera Roma (16) 30; Civitavecchia (16) 29; Perugia (16) 25; Villa Pamphili (15) 17; Napoli/Afragola (15) 16. Domenica prossima, nel quadro della 18° giornata, l’Unicusano Livorno Rugby osserverà un turno di riposo. I biancoverdi torneranno in campo il 2 aprile per ospitare il Perugia

Condividi: