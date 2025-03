Ruvo di Puglia: “Rammarico e sconcerto per i gravi episodi. Aggressione ingiustificata”

La foto a fine gara scattata da team e staff tecnico di Ruvo di Puglia che ha mandato su tutte le furie il pubblico piellino

Il comunicato stampa della società pugliese: "Il nostro team ha festeggiato in maniera del tutto corretta, scattando una foto a ricordo di un importante risultato sportivo, senza alcuna intenzione di provocare la tifoseria avversaria o mancare di rispetto a chiunque. La Crifo Wines Ruvo di Puglia auspica che la società della PL Livorno condanni fortemente l'atteggiamento della curva e che vengano presi i dovuti provvedimenti dagli organi preposti, affinché episodi di questo genere non si ripetano"

Quello che è accaduto al termine della partita tra Toscana Legno Pielle e Ruvo di Puglia è ormai stato visto e commentato da tutti gli appassionati di basket cittadino. Nel primo pomeriggio di domenica 16 marzo, all’indomani dei fatti avvenuti in via Allende, è proprio la società pugliese a uscire fuori pubblicamente con un comunicato stampa che riportiamo integralmente qua sotto.

“La società Crifo Wines Ruvo di Puglia esprime il proprio profondo rammarico e sconcerto per i gravi episodi verificatisi al termine della partita contro Pielle Livorno.

Al termine di una gara combattuta sul campo e vinta nettamente e con merito, alcuni nostri giocatori e dirigenti sono stati oggetto di un’aggressione ingiustificata, scatenata unicamente dalla loro legittima esultanza per una vittoria conquistata con impegno e sacrificio. Il nostro team ha festeggiato in maniera del tutto corretta, scattando una foto a ricordo di un importante risultato sportivo, senza alcuna intenzione di provocare la tifoseria avversaria o mancare di rispetto a chiunque.

L’8 dicembre scorso, quando la PL è stata meritatamente corsara al Pala Colombo, ha festeggiato con i propri tifosi, immortalando la bella affermazione con una foto ricordo. Il pubblico di fede rubastina, sebbene amareggiato per il risultato ottenuto sul campo, ha lasciato in maniera pacifica gli spalti. Ma a quanto pare il rispetto non è cosa così scontata.

Condanniamo fermamente ogni forma di violenza, fisica e verbale, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport. Il basket è e deve rimanere un veicolo di passione, lealtà e rispetto reciproco, dentro e fuori dal campo.

La Crifo Wines Ruvo di Puglia auspica che la società della PL Livorno condanni fortemente l’atteggiamento della curva e che vengano presi i dovuti provvedimenti dagli organi preposti, affinché episodi di questo genere non si ripetano. Inoltre chiede alle istituzioni sportive competenti di vigilare affinché il clima nei palazzetti rimanga sereno e rispettoso.

Ringraziamo infine i nostri tifosi e tutti coloro che hanno manifestato solidarietà nei confronti della squadra e della società. Continueremo a onorare i colori della nostra città con il massimo impegno, forti dei valori che ci contraddistinguono”.

Crifo Wines Ruvo di Puglia

