Ruvo di Puglia-Toscana Legno Pielle 75-84. Super blitz dei biancoblu!

Ruvo, guidata dalla sapiente mano di coach Stefano Rajola, è capace di valorizzare al meglio un gruppo ricco di talento e profondità; la stella indiscussa della squadra pugliese è Joshua Jackson, tra i migliori stranieri del torneo, capace di scrivere a referto oltre 21 punti di media a partita

Trasferta al sud per la Toscana Legno Pielle Livorno che oggi alle 18 affronterà la Crifo Wines Ruvo di Puglia, una delle squadre più temibili del girone e attualmente seconda in classifica alle spalle dell’imprendibile Roseto.

Primo quarto ben giocato dalla Pielle che mette subito sotto i padroni di casa portandosi anche sul massimo vantaggio di +10. Bene le conclusioni dall’arco e dalla media per la Toscana Legno che chiude i primi 10 minuti di gioco sul punteggio di 19 a 25.

Black out nei primi minuti della Pielle che consente il primo vantaggio a Ruvo dopo un parziale di 10-0 in due minuti e mezzo di gioco della seconda ripresa. Ruvo arriva a toccare il 14-0 di parziale in 5 minuti di gioco portandosi sul 33 a 30 alla metà del secondo tempino. Poi la Pielle si scuote di dosso il torpore e si riporta avanti. Dal 37 a 36 piccolo contro-break di 5 a 0 per i ragazzi di Campanella: 37-41. La Pielle ritrova fiducia caricata anche da un super Leonzio e aumenta il gap. Si va al riposo lungo sul punteggio di 42 a 49. Che partita!

Terzo quarto dove la Pielle con fatica riesce a mantenere il vantaggio non subendo di tanto in tanto i ritorni di fiamma di Ruvo. La terza frazione si conclude sul 62 a 69.

Ultimo quarto punto a punto. Un match incredibile giocato ad altissima intensità da ambo le parti. Ruvo si porta avanti sul 70 a 69 ma poi un super parziale di 5 a 15 per la Pielle ribalta la situazione. Nella parte finale i biancoblu prendono di nuovo il laro portandosi su di un rassicurante 75-84 a 2 minuti dal termine. Così finice con un super Leonzio!

