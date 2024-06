Sabato il torneo finale della scuola di scacchi “Carlo Falciani”

Sabato 8 giugno alle 16 si svolgerà il torneo conclusivo della scuola di scacchi “Carlo Falciani” 2023-24 presso il museo di storia naturale. Il torneo sarà suddiviso in agonisti, esperti e principianti, e vedrà la partecipazione di circa 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni in rappresentanza dei circa 70 che hanno partecipato a questa lunga stagione di scacchi iniziata i premi di ottobre.

Ben 11 tesserati Livorno scacchi parteciperanno alla finale del campionato italiano giovanile che si svolgerà a Salsomaggiore dal 29 giugno al 6 luglio. Un record di partecipazione ottenuto attraverso una lunga fase di qualificazione in tornei provinciali e regionali che premia lo sforzo organizzativo speso per l’attività giovanile.

Anche se saremo più precisi in seguito vi diamo già la notizia che la campionessa italiana under 14 in carica, la livornese Greta Viti, ha deciso di non partecipare al torneo riservato alle ragazze scegliendo l’Open dove incontrerà i ragazzi della sua età. Una scelta coraggiosa che speriamo sia premiata. La stessa Greta Viti, impegnata nell’esame di terza media, porterà proprio gli scacchi come materia orale.

Il torneo di domani sarà arbitrato dagli istruttori Ennio Politi, Roberto Corso e Andrea Raiano. La scuola di scacchi riprenderà la prima settimana di ottobre.

