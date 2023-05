Sabato la semifinale del progetto “Gioco scaccia gioco”

Sabato 13 maggio si disputerà la semifinale del progetto scolastico “Gioco scaccia gioco” che da anni si svolge con grande successo nelle scuole livornesi.

Ben 42 bambini in rappresentanza di 21 classi delle scuole Modigliani, Sacro Cuore, Benci, Gramsci, Banditella, Brin, Cattaneo, Collodi, Dal Borro, Rodari, Carducci, Albertelli, Lambruschini, Natali, Villa Corridi e XI maggio, si sfideranno per qualificare la propria classe alla finalissima che si svolgerà il 30 maggio sulla Terrazza Mascagni.

Saranno i primi quattro classificati nel torneo di scacchi e i primi quattro nel torneo di dama a garantire l’accesso alla finale per la propria classe.

Il torneo si svolgerà al circolo Arci Carli in via di Salviano, 542 dalle 10 alle 12.30 Alla premiazione sono attese le autorità in rappresentanza del Comune di Livorno che da anni finanzia questo importante progetto di prevenzione alla ludopatia e alla cyberdipendenza, oltre ai dirigenti del circolo Arci Carli e delle società organizzatrici e i campioni del mondo di dama Bernini e Borghetti.

Domenica 14 maggio si svolgerà il campionato toscano individuale giovanile di scacchi a Montecatini. Attesi circa 80 bambini e ragazzi fra cui una decina di livornesi, fra cui la campionessa italiana under 12 in carica Greta Viti.

